228連假國道車流量增2.2% 壅塞率略減

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（中央社記者余曉涵台北1日電）高公局今天表示，228連假國道全線每天雙向交通量平均為116.8百萬車公里（mvk），較去年同期平均（113.7mvk）增加2.2%，但壅塞率較去年同期略減。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，4天的228和平紀念日連假國道全線每天雙向交通量平均為116.8百萬車公里，較民國111年同期增加2.2%，研判是因為COVID-19疫情趨緩，民眾出遊逐漸熱絡所致，在交通量增加下，壅塞率較去年同期略減，顯見疏導措施發揮一定成效。

交通量統計方面，高公局表示，連假期間每天雙向交通量介於105.7到121.4mvk，其中南向交通量以首日65.5mvk最高，北向以第3日63.1mvk最高，雙向以第2日121.4mvk最高，為平日1.4倍。

國道整體行車情形部分，高公局表示，每天壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里路段數占全日時段路段比例）介於1.7%到3.4%，平均為1.8%，111年同期平均則為2.1%。

高公局指出，國5交通狀況部分，通過國5雪隧每天平均交通量為7.3萬車次，較111年同期平均7.2萬車次增加1.5%，為平日1.2倍。南向於實施石碇、坪林南入匝道時段性封閉管制下，路況大致正常，車速大致能維持40kph以上。

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壅塞率方面，高公局指出，國5南向除假期首日因下午2時南向10.3公里處大客車故障占用外側車道影響，致當日壅塞率達13%，其餘各日壅塞率均在4%以下；北向於實施高乘載管制、主線及匝道儀控管制及多項公共運輸優先通行措施下，第3、4日北向尖峰日平均壅塞率為22%，較111年同期30%還低。

高公局表示，整體而言，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示228連假整體疏導發揮成效。（編輯：張雅淨）1120301