兒童確診復原後反覆生病 醫師：免疫力下降

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）兒童及青少年確診復原後反覆生病，中國醫藥大學兒童醫院副院長謝凱生今天說，常見的症狀有咳嗽、疲憊、喉嚨問題、體力下降、喘促、胸痛及心悸等，都是免疫力下降的警訊。

中國醫藥大學兒童醫院今天召開記者會說明，兒童及青少年感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）復原後，經常出現猛咳、發燒、胸痛等症狀，就要小心免降力下降的問題，最好能就醫檢查。

中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任賴琬郁在會中指出，根據疾管署公布的統計，目前約有205萬的兒童、青少年已確診過，疫情高峰過後，除了需面對感染後造成的後遺症與長新冠症候群之外，還需面臨免疫力下降問題，也就是反覆出現全身多器官系統不適的各種臨床後遺症。

謝凱生在會中分析指出，根據中國醫藥大學兒童醫院2022年7月開設的兒童後新冠特別門診所做的統計報告，後疫情兒童最常見的本土症狀為咳嗽、疲憊、喉嚨問題、體力下降限制活動、喘促、胸痛及心悸等問題，在今年疫情高峰後又成為兒童、青少年近期門診求醫的臨床病症，家長們對於孩童的免疫力下降等各種健康警訊，仍須多加小心。

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賴琬郁建議家長，不妨學會在內關、神門、背部膀胱經與捏脊等穴位按摩，幫助孩童加速調節自律神經與腸道功能，有助於緩解孩童長新冠症候群的多重病徵。

賴琬郁也鼓勵照顧者多陪伴、多傾聽，可以緩解確診後遺症對孩子心理的負面影響。到戶外活動曬曬太陽，仍是轉移注意力、恢復好心情的方法。另提醒還是有必要常規接種疫苗。至於飲食方面，則選擇各種原型食物，少碰冰涼油炸刺激性食物，以免確診康復後濕熱夾雜的症狀更嚴重。（編輯：謝雅竹）1120301