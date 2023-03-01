搶攻疫情後國際旅遊 台灣業者赴泗水推觀光

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）台灣業者昨天到印尼泗水舉行「台灣觀光推廣會」，現場有台灣旅遊資訊說明會及表演活動，吸引超過200人參加，其中包括印尼旅遊業代表、數個主流媒體及華語媒體。

駐印尼泗水辦事處今天發布新聞稿稱，交通部觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼率領超過10家台灣旅遊業者，參加2月28日在印尼泗水香格里拉飯店舉行的「台灣觀光推廣會」活動，東爪哇旅遊公會主席普拉伯沃（Wishnu Aji Prabowo）等多名重要旅遊業代表、主流媒體及華語媒體共近200人參加，駐泗水辦事處處長邱陳煜也出席該推廣會。

周士弼在推廣會上致詞表示，過去這3年受到疫情影響，全球旅遊業沉寂好一陣子，目前全球疫情趨緩，為促進疫後旅遊經濟復甦，各國亦紛紛開放邊境並解除各項管制措施。台灣也於2022年10月13日再度重啟觀光大門，迎接國際旅客，並於2022年11月11日重新開放印尼優質觀光團申請「觀宏專案」，以簡化印尼旅客赴台簽證手續。

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周士弼進一步指出，台灣友善的穆斯林旅遊環境，對於印尼穆斯林旅客更帶來極大便利及舒適，到台灣旅遊無論食、宿、遊，都可讓穆斯林旅客感到安全及安心。

周士弼稱，台灣政府目前正積極行銷推動後疫情時代印尼旅客赴台觀光旅遊、商旅，以促進台灣、印尼雙邊觀光、文化及經貿各領域的交流，台灣穆斯林友善旅遊資源、現代化的大眾交通工具及良好的治安環境，相信必將有助促進印尼旅客前往台灣訪問及交流，親自感受台灣的熱情友善，享受台灣美食。（編輯：黃自強）1120301