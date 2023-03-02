葉克膜及體外心肺循環手術資訊化AI平台 醫產學簽MOU

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）首創葉克膜及體外心肺循環手術資訊化AI平台，整合臨床醫療、產業與學研單位，花蓮慈濟醫院、成功大學與怡忠科技3方簽署合作備忘錄，希望能搶救更多寶貴生命。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，與成功大學人工智能數位轉型研究中心、怡忠科技攜手開發的葉克膜及體外心肺循環手術資訊化AI平台，可以進行臨床數位轉型與自動化AI建模平台開發。院長林欣榮表示，期待透過3方合作能將這項首創技術，從花蓮出發，推廣到全台灣，甚至是全世界。

葉克膜和體外心肺循環系統是維持心臟、肺臟或肝臟等重大器官受損病患性命的精密且複雜的維生醫療設備，也是重症醫學治療非常重要一環，能在關鍵生死一線間，讓醫師向上帝借時間，為病人做出更多醫療努力。

由3方共同投入專業人力，跨域整合物聯網技術、人工智慧與臨床醫療經驗，攜手開發一套智慧化的重症病患臨床醫療管理系統，記錄病人從開刀手術過程至加護病房期間所產生的相關資料，使重症病人在最危險階段，能即時且動態記錄他們的生命徵象、醫療和護理處置、醫療檢查等數據。

並建立在雲端數據資料庫，透過自動化AI平台自動生成預測模型或輔助醫療決策的系統，進行預判或警示提醒，讓醫師或護理人員能提早作醫療處置的預防，降低相關併發症發生，改善病人術後恢復狀況，進而提高病人存活率。

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成大人工智能數位轉型研究中心主任王振興指出，醫學臨床的需求、整合及醫師專業的投入，都能夠加速AI導入到臨床實際應用，藉由3方合作支持，期待未來在台灣創造成功例子並推廣出去，讓其他醫院一起來學習。

此創新研發獲得國科會為期3年的產學計畫補助外，這項產學合作計畫所開發的數位轉型工具與自動化人工智慧建模平台，期待在導入臨床應用後，不僅能簡化醫護人員繁瑣工作流程，並降低失誤生成的風險，讓醫護人員更專注於專業上，同時也可提升病人的照護品質，加速術後康復速度。（編輯：陳仁華）1120302