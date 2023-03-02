英國專欄作家特納應邀來台 探索台灣之美

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英國知名專欄作家特納（中）應觀光局邀請與編輯普萊斯頓（右）一同自2月下旬起走訪台灣，體驗台灣人文、自然風景，後續將於英國大報「泰晤士報」發表報導。（觀光局駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年3月2日

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）交通部觀光局駐倫敦辦事處今天表示，為推廣台灣觀光旅遊，觀光局邀請英國知名專欄作家特納（Janice Turner）自2月25日起走訪台灣至3月9日，成果將發表於英國大報「泰晤士報」的旅遊專欄。

特納2003年加入「泰晤士報」（The Times）團隊，撰寫專欄、特稿並執行訪談工作。自2003年以來，特納曾獲「英國新聞獎」（The Press Awards，前身為British Press Awards）提名6次，並於2014年、2019年獲「年度最佳訪談人」獎項肯定；2020年，她贏得英國政治議題寫作大獎「歐威爾獎」（Orwell Prize）的「最佳新聞報導」獎項。

觀光局駐倫敦辦事處告訴中央社，特納與編輯普萊斯頓（Ben Preston）都是第一次訪台。

根據行程規劃，他們將探索全台多處地點，包括野柳地質公園、九份老街、故宮博物院、國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區、台北101、艋舺龍山寺、宜蘭傳統藝術中心、宜蘭縣礁溪鄉湯圍溝溫泉公園、太魯閣國家公園、日月潭風景區、佛光山寺、高雄愛河、蓮池潭、旗津、壽山自然公園、駁二藝術特區、衛武營國家藝術文化中心、台南赤崁樓、安平老街及安平樹屋等。

特別的是，國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區是特納與普萊斯頓特別指定納入行程的地點。

兩人並規劃體驗台灣美食美飲，包括在宜蘭造訪噶瑪蘭威士忌酒廠，並在不同地點品嚐牛肉麵、小籠包、夜市美食、珍珠奶茶、米其林星級餐廳等。

辦事處表示，台灣去年10月開放觀光客來台，國際旅客逐步回流，可期待「泰晤士報」相關報導帶領英國民眾從歷史、文化、自然風光、飲食等多重面向，認識台灣並進而想親自來台探索體驗。（編輯：韋樞）1120302