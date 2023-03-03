台南小黃公車黃10-2線上路 白河公共運輸新力軍

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台南市長黃偉哲（中）3日在台南市白河區崁仔頭保安宮啟動大台南小黃公車白河區黃10-2線通車，台南市政府表示，這條路線串聯白河區生活重心及河東里、崁頭里等散村聚落，每天有3個班次。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月3日

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（中央社記者張榮祥台南3日電）大台南小黃公車白河區黃10-2線今天上路，台南市政府指出，這是台南第21條小黃公車路線，同時也是今年大台南公車路網首條生力軍，可補足白河山區公共運輸缺口。

台南市長黃偉哲今天在台南市白河區崁仔頭保安宮啟動大台南小黃公車白河區黃10-2線通車，台南市政府表示，這條路線串聯白河區生活重心及河東里、崁頭里等散村聚落，每天有3個班次，也提供預約到府服務。

黃偉哲說，白河區崁仔頭小黃公車是台南市第21條小黃公車路線，台南市第1條小黃公車也是從白河開始，偏鄉小黃公車的啟動，讓當地居民得到行的便利，搭乘小黃公車有計程車的享受，卻只要公車的花費，對年長者及學童來說，方便省錢又環保。

台南市政府發布新聞稿指出，白河區是台南最早規劃小黃公車服務的行政區域之一，已有4條小黃公車服務，但白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地無公共運輸服務，居民需步行10公鐘至40分鐘至市道172、165搭乘大眾運輸，黃10-2線將補足這個缺口。

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台南市府表示，台南市在民國108年起逐步推動小黃公車，如今擴及14個行政區逾9萬2000人次使用，是偏鄉地區年長者就醫、學齡孩童就學、當地居民日常採買的重要交通工具，市民滿意度94%以上。

有關小黃公車，台南市府指出，預定今年上半年新闢小黃公車路線11條，黃10- 2線上路後，台南已有21條小黃公車路線運轉服務，占大台南公車比例15%，後續10條路線將在六甲區、山上區、善化區、西港區等行政區上線。（編輯：戴光育）1120303