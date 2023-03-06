台灣截切鳳梨銷日 謝長廷與農委會東京超市行銷

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駐日代表謝長廷（中）和農委會副主委陳駿季（左2）6日前往東京Kasumi超市，行銷台灣截切鳳梨。（農委會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月6日

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（中央社記者曾以寧台北6日電）駐日代表謝長廷和農委會副主委陳駿季今天前往東京Kasumi超市，行銷台灣截切鳳梨。主辦單位Farmind公司肯定台灣鳳梨品質，並指出去年消費者迴響熱烈，今年預計採購1000噸。

行政院農業委員會透過新聞稿表示，陳駿季率團抵達日本，並與謝長廷前往東京Kasumi超市，參加由日本最具規模蔬果流通集團之一的Farmind公司舉辦的台灣截切鳳梨行銷活動。

Farmind公司社長堀內達生對台灣金鑽鳳梨的品質表達高度肯定，指出去年在連鎖超商推出台灣截切鳳梨商品，獲得日本消費者熱烈迴響，相信台灣鳳梨與其他水果將在日本取得很好的銷售成績。Farmind公司並表示，今年預計採購1000公噸台灣鳳梨。

陳駿季表示，台灣鳳梨遭中國大陸暫停輸入後，民國110、111年外銷日本每年約1.8萬噸，均較109年銷日的2000公噸成長7倍以上，日本已經成為台灣鳳梨穩定外銷市場，也幫助國內產地價格由109年每公斤20元，增加到110年的22元，111年更提高到23元，確保農民收益。

陳駿季說，日本在去年成為台灣農產品第2大外銷市場，感謝Farmind公司與日本消費者的支持；農委會承諾將持續輔導農民、農民團體及外銷業者確保品質，讓日本消費者能品嘗到更多來自台灣的美味優質農產品。

農委會新聞資料指出，Farmind公司主要業務項目為蔬果進出口及加工包裝，在全日本擁有14個加工物流中心，年營業額超過1100億日圓；近年來與台灣多家水果包裝場、貿易業者合作，在日本各大通路販售台灣鳳梨，獲得極大迴響。

農委會表示，日本對於進口農產品質及標準要求較高，是值得長期耕耘的穩定與成熟市場，將持續輔導農民團體設置運銷冷鏈設施與設備、健全採收處理與冷鏈運輸，改善產業供應鏈結構，以提升外銷到貨品質，擴大農產品對日本的銷售成績。（編輯：管中維）1120306