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阿里山英迪格酒店遭投訴太貴 業者：客人確認後入住

2023/3/6 15:52（3/6 16:32 更新）
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阿里山英迪格酒店2月2日開幕，是阿里山地區睽違已久的新建飯店，民眾投訴一家4口、2大2小於今年228連假入住3天2夜含早晚餐，花費近新台幣7萬元，向媒體投訴太貴。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月6日
阿里山英迪格酒店2月2日開幕，是阿里山地區睽違已久的新建飯店，民眾投訴一家4口、2大2小於今年228連假入住3天2夜含早晚餐，花費近新台幣7萬元，向媒體投訴太貴。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）台北市民一家4口228連假住宿阿里山英迪格酒店3天2夜，花費近新台幣7萬元，向媒體投訴太貴；酒店公關表示，房客到酒店後看完「入住確認書」的內容，並簽名同意才入住。

聯合報今天報導，民眾投訴一家4口、2大2小於今年228連假入住3天2夜含早晚餐，退房時總共被收取6萬9000元，因此質疑「飯店住房資訊不公開，損害消費者權益」而向媒體投訴。

英迪格酒店黃姓公關接受中央社記者電訪表示，投訴的民眾是透過友人在官網訂3間房，飯店人員入住前2、3天經2次聯繫確認對方要住宿，還包括早、晚餐需求，因此提供雙人房一泊二食6萬9000元專案，並告知房價隨住房率浮動。

黃姓公關強調，投訴民眾到酒店後，看完「入住確認書」的內容，並簽名同意入住。

嘉義縣政府文化觀光局產業科長張晃毓說，英迪格提報房價每房5萬至25萬元之間；依旅館管理法令，業者須提供房價供備查，只要業者房間售價未超過提報價格上限，就沒有違規。

嘉義縣府指出阿里山英迪格酒店2月2日開幕，是阿里山地區睽違已久的新建飯店，本身為IHG洲際酒店集團所屬的奢華飯店品牌，也是阿里山第一間國際級飯店。（編輯：陳仁華）1120306

#阿里山英迪格酒店
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