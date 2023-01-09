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張惠妹開唱日住宿券加價糾紛 高雄承億：內部疏失

2023/1/9 16:39
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（中央社記者曾以寧高雄9日電）有民眾指出，想在張惠妹高雄開唱期間用住宿券入住高雄承億酒店，卻被告知須加價7500元，高於券上標示的金額；高雄承億今天對此回應，為內部作業疏失，已連繫訂房者說明。

承億酒店今天發布新聞稿回應，這件事為內部疏失，承億酒店已聯繫訂房客人，確認可按照券面文字載明加價金額入住，「對於造成客人誤會和困擾深感抱歉」；承億酒店承清，這次爭議是體驗券訂房誤會，與演唱會或會展無關，並已要求加強人員訓練。

高雄市政府觀光局也透過訊息指出，承億酒店共138間房，最高定價為新台幣6萬5200元，加價後的金額尚在備查房價範圍內，相關消費糾紛，消費者可依「消費者保護法」向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心申訴，未獲企業經營者妥適處理時，得向地方政府消費者保護官申訴。

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歌手張惠妹ASMR演唱會2023年巡迴高雄，3月底起將有10場演出。對於開唱期間飯店訂房情況，觀光局表示，高雄巨蛋周邊，包含R14巨蛋旅店已滿，H2O水京棧國際酒店也已訂房逾9成，可以推估附近旅館應都已有9成左右訂房情況，並且會持續擴及其他區域旅店。

近日有民眾在社群分享，打算在4月的周末使用承億文旅發行的住宿券，入住高雄承億酒店，券上標示平日須加價新台幣2500元、假日加價3000元，但電話訂房時，卻被告知因當日有張惠妹演唱會，須加價7500元才能入住，質疑飯店違反契約。（編輯：陳仁華）1120109

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張惠妹
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