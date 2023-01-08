張惠妹高雄演唱會11萬張票售罄 下午3時30分清票釋出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）歌手張惠妹ASMR演唱會2023年巡迴高雄，3月底起將帶來10場演出，今天下午門票開賣，近20萬人在線搶11萬張票，並在12分鐘內完售，讓張惠妹大呼感動，期待在高雄開趴。

張惠妹「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」去年4月在台北小巨蛋揭開序幕，並在年底宣布加碼舉辦高雄場，突破前一次「烏托邦2.0演唱會」的高雄巨蛋8場紀錄，這回加到10場，場次包含3月31日、4月1日，兒童節及清明連假4月3、4、5日連唱3天，接著8、9、14、15、16日連兩週末開唱。

今天演唱會門票開賣，中午先開放專區限量購票，兩批都是1分鐘完售；緊接著下午1時開賣10場，將近20萬人上線，11萬張票券在12分鐘內完售。售票捷報也讓張惠妹透過經紀公司感動表示，「超期待在高雄開10天的pa！」

目前系統整理逾期未完成結帳票券，演唱會主辦單位表示，預計今天下午3時30分將釋出票券於拓元售票系統販售。另外，沒有搶到票的歌迷們也別失望，張惠妹確定會參加1月15日在台北流行音樂中心舉辦的「台灣好音樂－獵人聚演唱會」，以行動站台支持原住民音樂人，現場也有機會看到張惠妹演唱經典歌曲。（編輯：張雅淨）1120108