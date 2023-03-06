瞄準800億手搖飲商機 統一超再開發珍奶拚業績增3成

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（中央社記者曾智怡台北6日電）珍珠奶茶堪稱手搖飲教主，是海外遊客指名必喝飲品，瞄準新台幣800億手搖飲商機，統一超商今天宣布推出現調黑珍珠奶茶，打造在地最大的珍珠手搖飲通路，預計帶動相關類別業績成長3成。

台灣手搖飲市場近10年成長3倍，瞄準800億手搖飲商機，統一超商透過新聞稿表示，自2019年在CITY系列現調飲品拓展出「CITY PEARL」全新珍珠品牌，並導入全門市販售，並於同年推出「黑糖珍珠撞奶」，至今已創下超過4千萬杯業績，相當於每3秒即售出一杯。

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統一超商指出，CITY PEARL系列品項共有8款，業績逐年成長近2成，為拓展全新商品結構，CITY PEARL自3月8日起於全台門市推出「珍珠奶茶」，首次研發具冬瓜清香的軟Q原味黑珍珠，預計帶動相關類別業績成長3成。

不只是統一超商搶攻飲食商機，全家便利商店Fami!ce春日抹茶霜淇淋上週強勢回歸後，全家今天表示，7日起於實體店舖、會員APP「全+1商城」與FamiPort等線上線下通路，推出第二波20款抹茶商品。（編輯：潘羿菁）1120306