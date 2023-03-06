搶攻日本商機 貿協攜手百家台灣廠商參加東京食品展

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（中央社記者劉千綾台北6日電）外貿協會籌組台灣館參加東京食品展，貿協表示，日本為台灣第2大農產食品出口市場，也是台灣進口農產食品第5大來源國；為搶攻日本市場，本屆東京食品展台灣館共有136家廠商，為第2大國家館，規模盛大、回復疫情前水準。

貿協今天發布新聞稿表示，和經濟部國際貿易局合作籌組台灣館參加東京食品展，經濟部次長陳正祺、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷和農委會副主委陳駿季等人今天出席「台灣館展前記者會」，謝長廷和陳駿季期待台灣館大放異彩。

為推廣台灣產品，陳正祺指出，今年將於日本黃金周辦理「台灣食品祭」，下半年辦理「日本台灣形象展」，更推出台灣食品全球GO躍升計畫。

各縣市首長也出席盛會向日本民眾介紹特色名產，高雄市長陳其邁特別以日文介紹荔釀蒸餾酒，屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁也把握機會推廣鹼性離子水及烏魚子。

依據農委會統計，2022年台灣全年主力農產食品的總出口額為47.85億美元，其中出口至日本主力農產食品為8.5億美元，較2021年成長11%，主要出口品項為冷凍水產、毛豆、鳳梨和花卉。

台灣館前記者會今天也邀請日本喜劇藝人團體Dyan代言台灣美食，Dyan當場首度試吃石斑魚料理及冷凍鳳梨釋迦，大力宣傳台灣美味。（編輯：潘羿菁）1120306