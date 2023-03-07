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國1高架南向堤頂至環北開放路肩案 評估不可行

2023/3/7 17:08
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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部高速公路局今天表示，國道1號高架南向堤頂至環河北路段開放路肩案，因考量高架路段用路人緊急避難及救援排除需求，經評估結果為不可行。

為了要改善台北市國道路段及周邊道路的壅塞狀況，交通部高速公路局日前與台北市交通局共同研商相關交通改善方案。

高公局今天說，其中有關國1高架南向堤頂至環北開放路肩案，因考量高架路段用路人緊急避難及救援排除需求，經高公局評估結果為不可行。

高公局指出，雖然根據「高速公路及快速公路交通管制規則」第19條規定，必要時可實施開放路肩措施，但高架路段無法增設避難空間，如發生事故或故障車時，用路人不像在平面路段可於護欄外側等待救援，僅能於路肩等候。

高公局表示，且國1高架堤頂至五股路段長達14公里，救援車輛迴繞距離甚長，分離式高架無法採對向救援，目前此高架段事故處理時間約30分鐘已較其他路段約20分鐘還要多，如開放路肩後，將更不利於救援車輛快速抵達。

至於為何國1高架北向平行路段卻可開放路肩，高公局解釋上午時段往台北都會區交通量大，於每天上午7時到上午10時開放北向側路肩，並採分段開放路肩，路肩出口可順接環北、下塔悠、堤頂北向出口，提供北出車輛於路肩排隊停等。

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但南向環北交流道因無南下出口，路肩車流必須於環北交流道路肩終點前駛回主線，且堤頂南入車輛須行駛14公里至五股才能夠駛離，與北向交通狀況並不相同。

高公局表示，目前規劃先針對國道平面台北市區路段（如台北、圓山、東湖至內湖）進行改善，預期完工後將可紓緩國1平面交通壅塞，並可導引部分國道高架車流改行駛平面路段，將持續與台北市政府溝通探討相關改善方案可行性。（編輯：陳清芳）1120307

#國1
#堤頂
#高公局
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