無薪假減1020人 主因接單回穩停止實施

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（中央社記者張雄風台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）人數為1萬6512人，較上期減少1020人；其中在製造業方面共計減少約500多人，包含金屬機電業、電子資訊業都有廠家回報，主因接單回穩停止實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2258家，實施人數1萬6512人，較1日公布實施家數計2392家，實施人數1萬7532人相比，本次家數減少134家，人數減少1020人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本次減幅除了月初月底的效應外，製造業減少約500多人，其中在金屬機電業有2家工具機廠商，分別停止實施約400、300人較顯著，業者表示因為有新的接單，就不再實施。

黃維琛說，另外在資訊電子業方面有200多人停止實施，是與半導體相關產業，同樣是接單回穩，恢復一般運作。

增加的部分，黃維琛提到，較明顯的是化學工業有一家廠商實施近100人，主要是做汽車零組件；另外民生工業有2家，分別為紡織、家具業，各實施100多人，主因是接單不穩。

其中，在民生工業這2家業者從去年下半年到今年過年前後，呈斷斷續續實施的情形，大約在去年12月前後實施，今年1、2月停止，3月又重新開始，目前業者預估將實施到4月底。

黃維琛提到，整體來說，雖然不能說製造業已好轉，但有大廠商接到單停止實施，或許有好轉的契機，會再觀察。

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另外在支援服務業部分，黃維琛說，本期主要是屆期未通報，因此數字稍減約100多人；往後走向主要因素還是團客，中央流行疫情指揮中心是否會再放寬、交通部的規畫等，等團客進來就會有比較大的減幅。

黃維琛補充，目前支援服務業實期期間仍以6個月以上居多，每個月最長甚至會休17至20天，但月休以4至8天等占大多數；製造業大多都是實施1、2個月，每月約休4至8天，主要都是短期因應缺單，但接單回穩後就會停止實施。（編輯：李亨山）1120308