數位觀光成趨勢 虛擬實境玩綠島

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（中央社記者余曉涵台北8日電）COVID-19疫後，利用數位觀光吸引旅客成為趨勢，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處積極推動數位創新觀光服務，包含利用虛擬實境遊綠島等。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天舉行「智慧旅行 x 探索東海岸」東海岸智慧觀光成果發表會，向外介紹東管處新推出的智慧觀光科技應用服務，在國境開放大力迎接國際灣光客的重要時刻，開啟觀光旅遊服務的新模式。

觀光局表示，智慧科技應用服務包含天堂島嶼-Gigapixels綠島旅遊互動虛擬實境體驗、都歷遊客中心-觀光數位孿生Digital Twin互動導覽、4K觀光即時影像、東海岸PWA行動旅服，要滿足國內外旅客在旅行前中後的各項需求。

觀光局指出，透過全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素（較傳統平台提升5倍）畫面，將綠島8大遊客必訪景點，結合自然景致、日出星空、潛水遊憩、自然探索等主題，真實呈現於觀眾面前，並以中英雙語導覽，讓遊客深入淺出了解綠島自然人文的故事。

觀光局表示，互動導覽方面，則是運用數位孿生互動虛擬實境技術，透過720全景掃描及光達技術，訪客在億萬解析度的互動虛擬實境中，除可多角度瀏覽整個都歷遊客中心的3D場域結構，並可自由無死角地暢遊場館內各區不同主題的藝術展覽，還能隨意縮放畫面，近距離欣賞作品細節或閱讀圖文介紹，輔以中、英、日、韓、美（阿美族語）多語的影音解說，讓各國旅客都能有機會欣賞欣賞及了解東海岸藝術家的創作及理念。

另外，東管處目前在東海岸沿線重要景區包括綠島，共設立10支4K高畫質觀光即時影像，24小時直播東海岸真實景致。

觀光局指出，東海岸PWA行動旅服，以遊客需求為出發，提供行動適地服務，依據天時（時間、天氣、狀態）、地利（定位、區域）、人合（個人偏好、分眾需求），建置中英日3種語系，給予國內外旅客更精準、更個人化的旅遊指引。（編輯：李亨山）1120308