總統接見數理奧林匹亞競賽代表團 大讚台灣之光

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天接見國際數理學科奧林匹亞競賽代表團表示，代表團在國際競賽當中，展現出優異的分析跟思考能力，也為台灣贏得許多榮耀，都是台灣之光，希望代表團能繼續培養和發揮自己的專長，善用分析研究的科學精神，為個人和台灣創造更豐碩的成果。

總統下午接見2020-2022年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團致詞表示，在2020年到2022年間，國際數理學科奧林匹亞競賽，台灣學生一共有140人次參賽，總共獲得52面金牌、46面銀牌、28面銅牌及14面榮譽獎。

她說，這樣的成績非常不容易，代表團在國際競賽當中，展現出優異的分析與思考能力，也為台灣贏得許多榮耀，都是台灣之光。

總統說，同學們優異的表現，也顯示出台灣的科學教育不但基礎紮實，也能激發學生探索科學知識的熱情。2021年，台灣主辦第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽，讓更多國家共同了解台灣的科學教育成果。過程中，同學們也跟國外學生交換科學研究心得，促成更多的國際交流。

總統指出，為了鼓勵同學們繼續投入科學研究，教育部訂定了國際競賽升學優待辦法，包括參賽學生可以申請保送、推薦升學，也有機會申請出國留學。

總統認為，透過參加競賽，同學們培養了分析問題、解決問題的能力，未來更可以進一步透過科學知識，回應及解決更多社會的需求及問題。

總統提到，台灣這幾年來，在科技領域有許多重大進展。包括國防產業、太空產業、資通訊產業等，都有大幅的進步。豐沛的研發及創新能量，是支持台灣產業經濟及整個社會不斷向前的重要動力。

總統表示，獲獎同學都是年輕世代的優秀人才，相信未來不論投入什麼樣的專業，都能夠善用分析研究的科學精神，促進台灣各個領域的發展。

總統再次恭喜獲獎學生，期勉同學們繼續培養和發揮自己的專長，為個人和台灣創造更豐碩的成果。

訪賓由教育部次長林明裕陪同至總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也陪同總統接見。（編輯：翟思嘉）1120308