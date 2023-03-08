立委指無心改革醫療浪費 健保署提9大節流政策

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）疫後特別預算案挹注健保，國民黨團批評政府無心改革健保醫療浪費，健保署今天指出，致力推動9大節流政策，推動分級醫療、加強審查與查核機制、減少不必要醫療利用等，確保健保永續經營。

行政院會通過疫後特別預算案，其中新台幣200億元挹注健保。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎及國民黨立委費鴻泰等人，今天舉行記者會批評政府只會編列預算撥補健保虧損，調漲部分負擔之後，健保整體醫療支出依舊增加。

衛福部長薛瑞元今天出席立法院衛環委員會報告業務概況，並備質詢，會前接受媒體聯訪時被問及這件事，他說，撥補200億挹注健保為安全準備金，部分負擔是為促進分級醫療，不是為節制浪費，不清楚國民黨團的論點。

健保署今天晚間也發布新聞稿回應，部分負擔新制調整目的，並非為彌補健保財務缺口，是透過小幅度負擔調整，引導民眾轉診就醫習慣，讓輕症或慢性病人至基層院所就醫，也讓大型醫院回歸照顧急重難罕的角色。

另外，健保署說，為了避免影響弱勢族群就醫權益，除法定重大傷病、分娩及山地離島就醫，其他機關補助弱勢群體，如低收入戶、3歲以下兒童、榮民、榮眷等，維持免部分負擔外，中低收入戶及身心障礙者，這次藥品部分負擔調整皆不調升。

另外，健保署除了總額支付制度，致力於推動節流政策，包含推動分級醫療、精進雲端醫療資訊、加強審查與查核機制、減少不必要醫療利用、推動疾病管理、促進院所合作機制、照護服務之銜接、強化自我照護能力、門診高診次就醫個案輔導等，按季執行追蹤，滾動調整。

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近年政府對健保財務有3大挹注，第1次是因111年經濟復甦，補充保費收入比原來預估好，有結餘，第2次是112年撥補240億健保基金已編入預算，第3次則是這次立法院「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」再撥補200億。

健保署預估，在113年年底前，健保仍有1個月以上的法定安全準備金，預期於113年前可不調整費率，減輕民眾負擔。健保最近一次調漲是110年因預估年底安全準備將不足1個月保險給付支出的最低法定標準，才會將費率調整為現行的5.17%。（編輯：陳政偉）1120308