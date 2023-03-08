名勝世界郵輪可望加靠泊澎湖 估80艘次

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台灣港務公司指出，為擴大台灣本島、離島的多元航線產品，與澎湖縣政府共同邀請名勝世界郵輪加靠澎湖，讓香港客增加島嶼風光、花火節、水上活動等遊程選擇，預期可帶來可觀的觀光收入。（台灣港務公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月8日

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）名勝世界郵輪日前宣布4月起在高雄、香港以雙母港營運。台灣港務公司今天說，已力邀名勝世界郵輪加靠泊澎湖，估計今年有80艘次，可望帶來可觀的觀光效益。

台灣港務公司發布新聞稿，為擴大台灣本島、離島的多元航線產品，與澎湖縣政府共同邀請名勝世界郵輪加靠澎湖，讓香港客增加島嶼風光、花火節、水上活動等遊程選擇，預期可帶來可觀的觀光收入。

台灣港務公司說，已力促名勝世界郵輪加碼，希望原靠泊公海的航點改靠澎湖，預計今年有80個靠泊艘次，可將香港及高雄的郵輪旅客帶至澎湖。

台灣港務公司說，澎湖一直都是國人喜愛的熱門離島，在國際郵輪靠泊後將直接成為國際級觀光景點，國外旅客可直接從香港搭船前往，不須搭機來台轉機，大幅提升交通便利性。

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為提升澎湖港口郵輪靠泊及觀光旅遊品質，台灣港務公司已開始碼頭延伸及旅運中心新建工程，預計今年底完工後，將提供10萬總噸級的大型郵輪靠泊。

馬公郵輪旅運中心基地位於馬公港1號碼頭，周邊緊鄰港務大樓、警察文物館、順承門、篤行十村等重要設施及歷史文化景點，郵輪靠泊將促進澎湖休憩、觀光、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光發展。（編輯：陳政偉）1120308