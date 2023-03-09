台東大學數媒與文產系畢展 與在地文化保育連結

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）國立台東大學數位媒體與文教產業學系畢業聯展，作品「東感光波」和台東在地文化、保育議題連結，意味著學生在台灣東部的學習、感受並積蓄創作能量。

台東大學今天發布新聞稿表示，「東感光波」於3月6日在台東生活美學館主展覽室舉行開幕，展期至12日，作品包含動畫組、遊戲組以及數位創作組3大類型，11組作品，作品風格越來越多元。

作品有動畫、遊戲、體感互動等類型的創作，且不少作品內涵跟在地台東息息相關，像是「遊杉玩水」跟「See You Next Time」2件作品都是探討有關台東海洋保育議題的創作；而「Mathariri」是結合複合媒材與停格動畫，呈現出魯凱族女性生命經驗故事的作品。

還有一部2D動畫結合當下熱門神怪主題，跟台東在地鯉魚山的傳說故事。作品都呼應了「文化需要新的載體」，才能使在地文化與傳統讓更多人看見，更廣泛的傳遞給各地民眾，同時達成文化永續之願景。

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台東大學表示，數媒系的畢業展讓畢業生體驗如何創作及成功策展，除各小組團隊深度的數位內容外，畢業展的籌劃團隊還設有「數位互動牆」及作品相關連結的趣味活動，為整體展覽增添強烈互動性。

同時，學生籌備團隊也透過網路、社群推播宣傳，將每份創作者的心血不斷地向外拓展能見度。期待觀者感受到學生作品的多樣及原創，並細細體會作品傳達的想法，共同參與創作者的藝術饗宴。（編輯：黃世雅）1120309