學甲掩埋場復育 南市府現場開挖檢驗合格

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市學甲掩埋場復育規劃簡易壘球場，但卻屢遭質疑表土紅土層、再生粒料層太薄。南市環保局今天公布2月23日現地開挖送驗數據「優於原本設計需求」，確認相關檢測符合標準。

台南市政府環保局今天新聞稿指出，對學甲掩埋場復育改成運動休閒場地開挖送驗，確認表土層與再生粒料層(焚化再生粒料及廢玻璃砂)厚度符合原設計需求，表土層紅土分布均勻，再生粒料重金屬濃度也符合規範。

依環保局2月23日現場開挖數據，開挖長、寬、深各約1公尺範圍，全程量測錄影，確認表土層厚達7公分，再生粒料層厚達53公分，優於原本5公分與50公分設計需求。

此外，對於環團以「攜帶式X–射線螢光光譜儀分析法」（簡稱XRF）進行土壤檢測。環保局一般廢棄物管理科說明，此方式未考慮物質在環境中實際溶出情形，導致數值失真，因為即使是生活中常見的硬幣，也會呈鎳元素嚴重超標。因此，環保局依環保署公告、更具參考性的「毒性特性溶出試驗」（TCLP）方式送驗，已確認當地重金屬濃度在標準值內。

依環保局先前對外說明，學甲簡易壘球場級配層，採用焚化再生粒料，所有再生粒料產製後，都依當時環保署公告規定每500噸檢測1次「重金屬毒性特性溶出程序」(TCLP)進行粒料重金屬分析，符合「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」標準即為可再利用粒料，於工程有使用需求時提供使用。

此外，以焚化粒料做為級配，是環保單位推動廢棄物再利用的一環。粒料大小也有規範，需符合規範在19mm以下。球場工程每回填15公分壓實1次，經3次壓實程序，確保回填後平整度。

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這項復育工程是為回應地方需求，但球場並非用於正式比賽球場。工程在民國108年11月完工，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，場地未對外開放。

學甲垃圾衛生掩埋場位於學甲區秀昌里，面積4.5公頃，在地方民意代表及民間團體建議，決定將學甲掩埋場部分區域設置簡易型練習壘球場。儘管台南市環保局多次對外說明，但包括時代力量立委陳椒華仍指控紅土層薄透，淺層有碎玻璃、碎瓦片，填埋底渣疑重金屬超標。（編輯：孫承武）1120309