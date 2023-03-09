花蓮玉里藝術牆旁修路像補丁 優席夫抱怨被糟蹋
（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）原民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里設計的馬賽克拼貼藝術牆，路面因918地震影響，里長和社區自行簡易維修鋪設，看起來像補丁，讓優席夫看不下去，並在臉書貼文抱怨「被糟蹋」。
花蓮縣道193線玉里鎮馬太林教堂圍牆，由優席夫設計和部落居民共同完成馬賽克拼貼藝術牆，於2020年11月完成，色彩鮮豔繽紛，意涵阿美族神話傳說，吸引觀光客拍照打卡，成為部落觀光亮點，也獲文化部第8屆公共藝術獎「民間自辦獎」肯定。
當地春日里長陳青廉接受媒體聯訪表示，去年918地震後，部落使用的地下簡易水管被震裂，開始輕微漏水，越來越嚴重，路面因此塌陷產生落差，為求人車安全，昨天和馬太林社區發展協會理事長陳關亥等人一起載來土石、柏油，簡單鋪設。
陳青廉說，臨時鋪設竟造成大家觀感不好，感到抱歉，不過春日里已申請原民會「宜居計畫」，未來馬太林部落朝打造藝術村方向努力。
優席夫指出，去年好不容易得到「文化部公共藝術獎」的殊榮，也為花蓮南區帶來新的文化地標，成為地方觀光景點，希望大家好好守護與部落一起努力的成果；美感的部分需要與公部門再好好磨合，希望環境整理前先溝通討論。
優席夫說，馬太林部落居民約30多戶，人數雖少但不是二等公民，資源分配應該公平，像是部落矮牆因地震倒塌一直沒有處理，自己返鄉就是希望以藝術能量為部落帶來觀光產業的復甦。希望透過此事件，社會能學習環境美學，特別是公共藝術的維護，未來公部門在地方做修繕、建設，能多傾聽在地聲音。
玉里鎮長龔文俊受訪表示，獲通報了解，春日段馬太林教堂的藝術牆所在的路面，社區維修水管挖開後，以填充包填補路面未夯實，會盡快派人了解善後，希望民眾施作工程時先通報讓公所給予協助，以免施作不當反而減分。（編輯：謝雅竹）1120309
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