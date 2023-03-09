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花蓮玉里藝術牆旁修路像補丁 優席夫抱怨被糟蹋

2023/3/9 19:25（3/9 19:31 更新）
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原民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里馬太林教會圍牆打造一片馬賽克拼貼藝術牆，曾獲文化部公共藝術獎肯定，但一旁路面近期經簡易鋪設後，整體看來卻像補丁一般，粗糙手法讓優席夫也看不下去。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
原民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里馬太林教會圍牆打造一片馬賽克拼貼藝術牆，曾獲文化部公共藝術獎肯定，但一旁路面近期經簡易鋪設後，整體看來卻像補丁一般，粗糙手法讓優席夫也看不下去。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）原民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里設計的馬賽克拼貼藝術牆，路面因918地震影響，里長和社區自行簡易維修鋪設，看起來像補丁，讓優席夫看不下去，並在臉書貼文抱怨「被糟蹋」。

花蓮縣道193線玉里鎮馬太林教堂圍牆，由優席夫設計和部落居民共同完成馬賽克拼貼藝術牆，於2020年11月完成，色彩鮮豔繽紛，意涵阿美族神話傳說，吸引觀光客拍照打卡，成為部落觀光亮點，也獲文化部第8屆公共藝術獎「民間自辦獎」肯定。

當地春日里長陳青廉接受媒體聯訪表示，去年918地震後，部落使用的地下簡易水管被震裂，開始輕微漏水，越來越嚴重，路面因此塌陷產生落差，為求人車安全，昨天和馬太林社區發展協會理事長陳關亥等人一起載來土石、柏油，簡單鋪設。

陳青廉說，臨時鋪設竟造成大家觀感不好，感到抱歉，不過春日里已申請原民會「宜居計畫」，未來馬太林部落朝打造藝術村方向努力。

優席夫指出，去年好不容易得到「文化部公共藝術獎」的殊榮，也為花蓮南區帶來新的文化地標，成為地方觀光景點，希望大家好好守護與部落一起努力的成果；美感的部分需要與公部門再好好磨合，希望環境整理前先溝通討論。

優席夫說，馬太林部落居民約30多戶，人數雖少但不是二等公民，資源分配應該公平，像是部落矮牆因地震倒塌一直沒有處理，自己返鄉就是希望以藝術能量為部落帶來觀光產業的復甦。希望透過此事件，社會能學習環境美學，特別是公共藝術的維護，未來公部門在地方做修繕、建設，能多傾聽在地聲音。

玉里鎮長龔文俊受訪表示，獲通報了解，春日段馬太林教堂的藝術牆所在的路面，社區維修水管挖開後，以填充包填補路面未夯實，會盡快派人了解善後，希望民眾施作工程時先通報讓公所給予協助，以免施作不當反而減分。（編輯：謝雅竹）1120309

原民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里的馬太林教會圍牆，打造馬賽克拼貼藝術，一旁路面因受地震影響，經里長和社區自行簡易維修鋪設後，看起來卻像「補丁」，影響環境美感，讓優席夫忍不住透露感覺像是「被糟蹋」。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
原民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里的馬太林教會圍牆，打造馬賽克拼貼藝術，一旁路面因受地震影響，經里長和社區自行簡易維修鋪設後，看起來卻像「補丁」，影響環境美感，讓優席夫忍不住透露感覺像是「被糟蹋」。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
原住民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里設計一面馬賽克拼貼藝術牆，但周邊路面受地震影響塌陷且產生落差，經當地里長、社區自行簡易維修，卻讓路面看來像「補丁」，整體美感不再。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
原住民藝術家優席夫在家鄉花蓮玉里設計一面馬賽克拼貼藝術牆，但周邊路面受地震影響塌陷且產生落差，經當地里長、社區自行簡易維修，卻讓路面看來像「補丁」，整體美感不再。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
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