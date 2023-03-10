阿聯酋航空看好台灣市場潛力 貨運有機會增班

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阿聯酋航空貨運規劃及機隊管理資深副總裁裴里拉（Hiran Perera）（中）10日在台北指出，台灣一直是阿聯酋重要市場，未來發展更具潛力，除客運航班腹艙可載貨外，之前因疫情暫停的全貨機也已恢復，目前每週1班，未來會視情況調整，台北-杜拜全貨機有機會再增班。中央社記者汪淑芬攝 112年3月10日

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）阿聯酋航空貨運規劃及機隊管理資深副總裁裴里拉（Hiran Perera）今天與台灣媒體座談，他相當看好台灣貨運市場潛力，並說未來台北往返杜拜的貨運航班有機會增班。

裴里拉（Hiran Perera，另譯佩雷拉）日前專程來台灣拜訪客戶，他說，阿聯酋2003年就進入台灣市場，比客運2014年才開航台灣還早，台灣一直是阿聯酋重要的市場，未來發展更具潛力。除了客運航班腹艙可載貨外，之前因疫情而暫停2年的全貨機，2月23日也已恢復，目前每週1班，未來會視情況調整，台北-杜拜全貨機有機會再增班。

裴里拉說，阿聯酋的優勢是，在全球有140個直飛航點，幾乎通往全世界，且航班準點率高達99%，所有貨物24小時內就可抵達目的地，且從杜拜再轉運的貨物，都使用廣體飛機，不必擔心轉運機型不符，貨物無法承載問題，杜拜機場還有GDP專業認證的冷鏈處理中心，有溫控需求的貨品都可確保運送品質。

根據阿聯酋航空提供的資料，阿聯酋載運台灣出口的貨物主要是半導體，多半運往歐洲及中東，從國外進口到台灣的有藥品、飛機零件等。

阿聯酋空貨部台灣貨運經理林曉峰說，貨運與全球經濟息息相關，全球疫後供應鏈正重組，台灣經濟需要發展全球貿易，透過完整網路，能縮短運送時間，提升競爭力，因阿聯酋航網綿密，有助客戶開發新市場。（編輯：陳政偉）1120310