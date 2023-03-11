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各地晴朗穩定 留意日夜溫差逾10度

2023/3/11 08:20
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（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天各地晴到多雲，僅花東偶有零星短暫雨，午後南部山區有零星飄雨機會。各地高溫25到28度，西半部日夜溫差10度以上，留意溫度變化。

溫度方面，氣象局指出，夜晚至清晨各地低溫普遍落在15到18度之間，部分空曠地區更低一些，早晚感受偏涼、偏冷，不過白天舒適溫暖，各地高溫在25到28度左右，中南部近山區會更高一些，西半部日夜溫差在10度以上，留意溫度變化適時調整穿著。

另外，西半部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場持續為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午竹苗至中部沿海地區可能出現背風渦流，致局部地區污染物濃度稍高，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。（編輯：郭諭儒）1120311

#中央氣象局
#竹苗
#環保署
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