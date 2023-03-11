久旱影響台南芒果成長 陳吉仲：將解決急迫性問題

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民進黨立委郭國文（前右3）憂心台南山區芒果受旱災影響，11日下午邀請農委會主委陳吉仲（前右2）到場實勘，陳吉仲表示，農委會已規畫短中長期具體措施，助解決急迫性問題。（立委郭國文提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）久旱不雨，影響台南山區芒果成長；農委會主委陳吉仲今天下午實勘，且和當地果農座談，他表示，將解決急迫性問題。

民進黨籍立委郭國文擔心台南山區芒果受旱災影響，今天下午找來行政院農業委員會主委陳吉仲到場實勘，且和南化區、楠西區、玉井區、山上區等地果農座談，研討缺水及缺工等問題。。

陳吉仲表示，農委會已規畫短中長期具體措施，透過補助芒果產區供水管線、增加引進外籍勞工，建立灌溉系統目標等，以解決急迫性問題。

陳吉仲說，氣候變遷，未來缺水問題恐怕越來越嚴重，中央將補助農民增加儲水設施與灌溉管線，引進外籍人力，持續推動自動化，以減少人工與用水需求。

果農則反映，果園排水渠道已乾涸，若再不下雨，芒果開花卻無法結果，或果實尚未成長就會落地，屆時損失將非常慘重。（編輯：黃世雅）1120311