中華電捐千萬造林 攜手戴資穎植樹計畫已達約2000棵

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（中央社記者張建中新竹12日電）中華電信在今天植樹節宣布，將捐款林務局新台幣1000萬元，推動3年認養林地植樹計畫，協助全台重點國有林及海岸林造林復育，以實際行動落實環保減碳概念，力行ESG永續發展。

此外，中華電信去年邀請台灣羽球好手戴資穎擔任「中華電信永續發展傳播大使」，推動「拍下勝利 種下樹木」3年計畫，除力挺國家優秀運動員為國爭光，同時攜手戴資穎，預計種下1萬5000棵樹，號召全民相挺一起種樹減碳護地球。

中華電信指出，3年計畫期間只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝1場，中華電信即捐贈100棵樹木，計畫啟動至今，戴資穎勝場近20場，捐助樹木數量約2000棵，預計今年4月全台植樹計畫開跑。

中華電信表示，今年擇定宜蘭、桃園及嘉義等林地認養造林，配合林務局造林計畫，進行全台森林復甦培育，並計劃於5月舉辦戴資穎「拍下勝利 種下樹木」植樹活動，落實綠化減碳，守護地球。（編輯：楊蘭軒）1120312