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新北石門9.3度 吳德榮：北台灣由濕冷漸轉乾冷

2023/3/13 08:26（3/13 10:56 更新）
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氣象專家吳德榮表示，13日北台灣濕冷漸轉乾冷，15至17日白天天氣晴朗，逐日回溫，但因輻射冷卻影響，日夜溫差大。圖為捷運市政府站前排隊等車民眾。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
氣象專家吳德榮表示，13日北台灣濕冷漸轉乾冷，15至17日白天天氣晴朗，逐日回溫，但因輻射冷卻影響，日夜溫差大。圖為捷運市政府站前排隊等車民眾。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
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（中央社記者張雄風台北13日電）根據氣象局網站，今天凌晨平地最低溫出現在新北石門攝氏9.3度。氣象專家吳德榮表示，今天北台灣濕冷漸轉乾冷，15至17日白天天氣晴朗，逐日回溫，但因輻射冷卻影響，日夜溫差大。

根據中央氣象局網站，今天凌晨平地最低溫為新北市石門區9.3度、基隆市七堵區10.3度。

氣象局也發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪發生，新北富貴角已觀測到5.0公尺的浪高。

氣象局並發布陸上強風特報，東北風增強，今天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，受「大陸冷氣團」影響，今天北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨；北台灣濕冷漸轉乾冷，中南部多雲時晴，氣溫亦下降。

吳德榮提到，明天天氣轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨；清晨氣溫很低，白天氣溫漸升，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日白天起至17日天氣晴朗，各地清晨因「輻射冷卻」效應，氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大；18、19日另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨並轉涼，中南部變化很小。（編輯：陳仁華）1120313

#天氣
#吳德榮
#氣象局
吳德榮
各地晴朗微熱12日轉濕冷 部分平地14日下探8度冷氣團南下加輻射冷卻 14、15日清晨下探8度
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