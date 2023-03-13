花蓮港浪高七海水手號郵輪取消靠泊 16輛遊覽車空等[影]

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）麗晶郵輪「七海水手號」今天原預定首航花蓮，碰上天氣不佳、10級陣風及大浪，郵輪至花蓮港堤口時轉向，往北駛向基隆港，取消靠泊，旅行社安排的16輛遊覽車及導覽人員只得敗興離去。

近日受大陸冷氣團影響，又吹起東北風，中央氣象局資料，花蓮今天風力7至8級、陣風10級，大浪、浪高3至4公尺，七海水手號郵輪比原預定靠泊時間延後近1小時進港，不料郵輪緩慢駛至花蓮港堤口時，卻轉向往北駛去，取消靠泊，直接航往基隆港。

台灣港務公司花蓮港務分公司港務長陳世鴻接受媒體聯訪表示，因港內風力達6至7級，船長基於安全考量，取消靠泊花蓮港，駛往下一港口基隆；船上載有約500多名遊客，原本安排原民歌舞迎賓，及旅行社安排16輛遊覽車、計程車等準備進港載客，遺憾因天候因素取消。

花蓮港務分公司說明，「七海水手號」是麗晶郵輪旗下頂級郵輪，總噸位為4萬8075噸，長度216公尺，員工和乘客的比例是1:1.6，高規格私人服務，屬高端郵輪旅客。

七海水手號郵輪2001年完工服役，當時是第一艘全陽台、全套房、引進法國藍帶（Le Cordon Bleu）餐飲的第一艘頂級郵輪；特別的是，七海水手號從香港來台，直接到花蓮，再轉往基隆、高雄，等於繞行台灣一圈，之後再前往越南下龍灣。

花蓮港務分公司指出，今年是花蓮港開放國際商港60周年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，國際郵輪復航，作為慶祝60周年的起手式，今年預報抵達花蓮港有9艘郵輪、1萬8300人次旅客，下一艘預計是4月1日的威士特丹號。（編輯：陳仁華）1120313

近日受大陸冷氣團影響，又吹起東北風，麗晶郵輪「七海水手號」13日原預定首航花蓮，但碰上天候不佳、10級陣風及大浪，郵輪至花蓮港堤口時轉向，往北駛向基隆港，取消靠泊。中央社記者李先鳳攝 112年3月13日