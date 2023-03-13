廖俊智：讀博士班誘因偏低 獎補助平均僅2萬元

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（中央社記者陳至中台北13日電）中央研究院院長廖俊智今天表示，台灣學生就讀博士班的意願明顯不足，其中一大原因是就讀期間獎補助偏低，估平均僅約新台幣2萬元與業界月薪差異太大，畢業後的就業市場與薪資也不具吸引力。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、國家科學及技術委員會、銓敘部、行政院人事總處報告「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」，中研院院長廖俊智則是應邀列席。

民主進步黨籍立委張廖萬堅質詢時，請廖俊智分析台灣高教的現況。廖俊智認為可從3個面向討論，包括就讀博士班誘因偏低、高教科研人才待遇偏低、退休所得偏低。

廖俊智特別提到，目前台灣學生就讀博士班的意願明顯不足，背後原因複雜，但就讀期間的獎學金與業界薪資差異大是其中一個原因。他說，博士生可獲得的獎補助金從新台幣0到4萬元不等，粗估平均值約2萬餘元。

廖俊智說，許多學生也考量，畢業後的就業市場及薪資不具吸引力，因此不願攻讀博士。高教科研人才斷層危機已是刻不容緩的議題，最直接的方式就是調高博士生獎補助金，「即便沒辦法跟國外一流大學競爭，至少可以拉近距離。」

教育部次長林騰蛟隨後表示，針對博士生的獎補助金，教育部已在做一些檢討，看未來能否在相關預算協助。他應允張廖萬堅，會在3個月內向立法院提出報告。

教育部在書面報告中提出的高教攬才措施，包括持續推動「玉山學者」計畫、彈性薪資、提高教授學術研究加給、引導學校以高教深耕經費新聘教師等。（編輯：李亨山）1120313