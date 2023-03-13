AirAsia台北-宿霧復飛 推單程未稅1元起機票

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（ 中央社記者汪淑芬台北13日電）亞洲最具規模的低成本航空AirAsia今天宣布，慶賀台北-宿霧航班復飛，即日起推出單程未稅新台幣1元起機票。

AirAsia發布新聞稿，台北-宿霧已於2日復飛，目前每週一、二、四、六飛航，即日起推出單程未稅1元起機票，促銷期限至19日深夜11時59分，出發日期為即日起至31日。

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AirAsia其他航線同時推出春季促銷，最低票價單程未稅890元起，出發日期為2023年9月4日至2024年8月13日，其中台北-吉隆坡促銷機票出發日期為2023年9月4日至2024年7月9日，如果預計明年農曆過年、228連假、清明連假想要出國旅遊，可把握機會搶票。

2023年AirAsia台灣航線的機票促銷，除台北-宿霧外，還有高雄-馬尼拉、台北-馬尼拉，最低都是單程未稅890元，台北-吉隆坡推出單程未稅1248元一日快閃價，其他優惠還有台北-沙巴、高雄-吉隆坡單程未稅1340元起，台北-曼谷、台北-清邁單程未稅1840元起。（編輯：管中維）1120313