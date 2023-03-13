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學測出現里長廣播聲 教育部：檢討相關機制

2023/3/13 10:57
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（中央社記者陳至中台北13日電）民主進步黨籍立委陳秀寶今天表示，今年1月舉辦的學科能力測驗，高雄一間考場在英文科時傳出里長廣播干擾。教育部次長林騰蛟承諾，將檢討事前溝通相關機制，並加強試務人員應變訓練。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專題報告，陳秀寶質詢時，提及今年學測有考生反映，考試期間遭鄰里廣播干擾約5分鐘，影響應試作答情緒。

陳秀寶表示，這樣的狀況下，應可延長那一節考試的考試時間，但考區試務人員當下沒有給予補償措施。考生事後向大考中心申訴，大考中心卻駁回申訴，理由是當下只有一名學生反映，事後到考場查訪認為廣播沒有影響，這樣的決定讓考生難以理解。

對此，林騰蛟表示，每年學測前都會透過縣市政府管道溝通，多數活動主辦單位也都願意配合，盡量避開考試時間，避免在考場周圍使用擴音設備等。未來會再加強相關機制，維護試場安寧。

林騰蛟指出，考試期間如果遇到干擾，試務單位應馬上勸說干擾源停止，並可依據干擾情形，適當延長考試時間，不過這必須由各試場主任判斷。

陳秀寶表示，她尊重試務人員的決定，但呼籲教育部、大考中心的預防措施應更積極，畢竟學測要花3年準備，考試當天發生意外，影響公平性，希望不要再有廣播干擾的情形。（編輯：李亨山）1120313

#陳秀寶
#林騰蛟
#教育部
林騰蛟
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