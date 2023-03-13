嘉義首支合法綠鬣蜥移除大隊 2年移除1萬隻

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嘉義縣政府與嘉義大學合作成立全國首支合法綠鬣蜥移除大隊，成員捕捉可領獎勵金，盼能杜絕外來入侵種綠鬣蜥對台灣生態環境及農作物干擾。（嘉義大學提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月13日

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義縣政府與嘉大合作成立全台首支合法綠鬣蜥移除大隊，成員捕捉可領獎勵金，2年來，嘉義地區綠鬣蜥移除數量約1萬隻，盼有效杜絕外來入侵種綠鬣蜥對生態環境的破壞。

嘉義大學生物資源學系11日、12日協助嘉義縣政府在蘭潭校區辦理「112年外來種入侵綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引70多名民眾參加，與專家學者及相關農業單位商討，並分享綠鬣蜥移除防治經驗，希望能杜絕外來入侵種綠鬣蜥對台灣生態環境及農作物干擾。

嘉義縣農業處副處長李建霖表示，縣府長期與嘉大團隊合作，移除與監測外來入侵綠鬣蜥族群，110年起委託嘉大培訓民眾加入防治行列，成立全台首支合法的綠鬣蜥移除大隊。

嘉義縣農業處畜產保育科長石惠菱今天告訴中央社記者，成員經培訓、測驗合格才會核發證書，擁有證書的成員才能在嘉義地區捕捉綠鬣蜥，並會發放獎勵金，以綠鬣蜥吻肛長為準，若長度低於20公分，1隻為新台幣50元、若是20至40公分，為250元、超過40公分，則為550元。

石惠菱指出，成員捕捉須以套索、網子等工具為主，不可使用BB槍等會造成傷害的工具，目前成員有70人，每年進行培訓，若無經培訓取得證書，在嘉義地區捕捉綠鬣蜥，會根據動保法開罰。

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嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶表示，原產於中南美洲的綠鬣蜥，過去曾以寵物大量引進台灣，後來民眾棄養，104年起野外數量漸漸攀升，已廣泛分布在中南部平地地區，常入侵農地造成農作物損壞。

陳宣汶指出，農委會自109年起將綠鬣蜥明訂為有害外來物種，不得隨意繁殖飼養，並積極移除防治。截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，嘉義地區約有1萬隻。（編輯：郭諭儒）1120313