核二2號機明除役 學者建議務實考量讓核電延役

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（中央社記者王承中台北13日電）核二2號機將在明天除役，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸今天表示，如無配套，台灣注定要缺電，建議經濟部應讓核電機組順利延役。政府堅持非核家園，但也應務實考量在電力不足時讓核電延役，達成穩定供電的目標與需求。

核二2號機將在14日除役，經濟部長王美花日前表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。台電說明，去年慣常與抽蓄水力發電88.6億度、占比約3.5%，確實多於核二2號機的3%。

國民黨立委吳怡玎今天在立法院召開「核電除役，電價漲多少?」記者會，邀請清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏、教授葉宗洸等人與會。

吳怡玎指出，核二2號機運轉執照明天到期，民進黨政府在能源政策上幾乎樣樣不及格，在廢核上卻極有效率，但以台灣的能源安全、能源政策來看，廢除核電是好的政策嗎，大家關心的不是只有缺電，還有到底電價是否愈來愈貴，台電可以凍漲電價，但最後還是要由全體納稅人來埋單。

吳怡玎表示，她不反對再生能源，但認為目前政府在推動的並非展綠廢核，而是以火廢核。火力發電不只骯髒，而且還很昂貴、發電成本波動大。根據台電公布的發電成本，核電每度約新台幣1.5元，火力每度約4元，外購每度約5元。電價不是只有便宜，而且還要平穩，對國家、企業發展很重要。

葉宗洸表示，核二2號機明天停止運轉對台灣的衝擊不小，在沒有配套的狀況下，台灣注定要缺電。核二2號機一年可以發出80億度電，經濟部表示可以透過水力調度彌補電力缺口，「但這是在騙人」。以目前的慣常水力發電跟抽蓄水力發電加總，每年也才65億度，尤其抽蓄水力發電要先用電抽水。

葉宗洸指出，目前水情不穩，不僅影響慣常水力發電，也影響抽蓄水力發電，不知道經濟部要怎麼彌補核二2號機停止運轉所出現的電力缺口，如此怎麼會沒有缺電疑慮，他質疑經濟部現在的做法就是掩耳盜鈴，等缺電發生後再來想方設法找解釋。

葉宗洸建議，經濟部應讓核電機組順利延役，不一定要延役20、40年，可比照德國做法。德國支持廢核，但也務實看待國內缺電狀態，讓核電機組短期延役，台灣的政府既然堅持非核家園，也該務實考量，在電力不足的時候，應考慮讓核電延役，達成穩定供電的目標與需求。

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李敏指出，目前不存在完美的能源，談到核能大家最關心就是安全與核廢料，而目前台灣的3個核電廠，運轉績效名列世界前茅，而在高階核廢料的處置，原能會也跟各國一樣有完整的規劃，逐步達成在2055年前找場址掩埋。全世界發展核能國家，沒有一國因為現在不能處理核廢料就不發展核能。

李敏表示，不反對發展再生能源，但環境議題有先後，現在大家認為最嚴重的是二氧化碳排放與氣候變遷。而核能就是最好的解案，發電成本低又穩定，且不會排放二氧化碳，可以大幅降低台灣碳排。另外核燃料體積小，運輸儲存方便，有助台灣能源安全。（編輯：郭無患）1120313