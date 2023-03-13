高教人才危機 國大會籲提高教師薪資上限

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（中央社記者陳至中台北13日電）中研院長廖俊智今天在立法院指出，台灣面臨博士班誘因、教授待遇、退休所得等3個「偏低」，不利國際競爭。國立大學校院協會發出新聞稿，建議從提高教師薪級表上限著手。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、國家科學及技術委員會、銓敘部、行政院人事總處報告「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」，中研院院長廖俊智則是列席，但朝野立委質詢時，多次邀請廖俊智上台，期盼他以中研院長的高度，為台灣面臨的高教問題提出解方。

廖俊智分析台灣現在的3個「偏低」現況，建議增加博士生獎補助金、提高教學研究人才的專業加給或學術研究加給。

國立大學校院協會（國大會）今天下午發出新聞稿，贊同廖俊智的主張。新聞稿指出，107學年度到111學年度，大專專任教師減少2406名，50歲以下教師是教學研究主力，但占比已不到4成，顯示年輕學者不僅因少子女化和產業搶人減少，年金改革導致教授退休意願降低，使高教人力結構出現老化和斷層。

國大會指出，政府雖推出「玉山學者」，但名額稀少，彈性薪資方案則是加薪幅度有限，台灣教授普遍只有周邊國家教授薪資的1/2。「面對半導體產業大搶才，動輒以年薪200萬元簽下碩博士畢業生，年薪勉強100萬元的助理教授，實在難以吸引年輕人投入。」

國大會呼籲政府提高教授學術研究費、獎金外，也可考慮提高教師薪級表上限，例如將教授向上增加4級、副教授增2級，從本薪開始改善待遇，並可藉此統一級數，改善過往教授、副教授、助理教授薪級數不相同的問題。

國大會解釋，目前教授分12級薪點、副教授分14級、助理教授分16級。教授目前最高770薪點（本薪5萬6930元，加上學術研究費後共計11萬6825元），國大會建議再往上增800、830、860、890級數，最高調到890薪點（本薪6萬2410元，加上學術研究費後共計12萬2305元）。

另外，國大會指出，年改後65歲退休的教授，一生總薪資預估短少約700萬元，今年7月1日起改成「確定提撥制」後，須自行負擔風險，過往藉由完善退休金制度攬才的吸引力也大減。

國大會建議，政府應通盤檢討教授退休待遇，讓人才願意留在台灣長期貢獻，才是國家社會之福。

教育部次長林騰蛟今天在立法院答詢時說，對於學教師的待遇問題，會朝調高學術研究加給、擴大應用彈薪制度等，尋求解決。另外，也會提高年輕人就讀博士班的意願，研擬增加獎助學金，並透過「博士級人力產學研發計畫」等，加強就業銜接。（編輯：李亨山）1120313