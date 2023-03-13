蔡培慧促成南基醫院擴建 外觀內部進入設計階段

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（中央社記者蕭博陽、陳婕翎13日電）南基醫院納入彰基體系，彰基在南投市購地，時任行政院中服執行長蔡培慧、南投縣府促成南基醫院擴建，衛生局今天說，資料送衛福部審核中；彰基說，同時在設計外觀與內部。

衛生福利部醫事司長劉越萍晚間接受中央社記者訪問表示，對於南投醫療資源布建規劃，現階段最重要是強化現有醫療機制，尤其是緊急醫療，南投縣政府衛生局已向衛福部提出增加量能想法，中央與地方預計4月展開討論。

劉越萍說，新增大型醫院進駐南投，是討論非常久的議題，但牽涉層面非常廣，其中難籌組人力是最關鍵問題，在南投找人相對困難 ，若無足以吸引醫療人員配套措施，「蓋醫院之後，可能沒有人過去。」

民進黨南投縣立委補選當選人蔡培慧今天就職，上任後除要立即召集行政院環境保護署協調南投垃圾處理問題，醫療、交通、社會福利也會儘速努力改善，其中醫療部分，蔡培慧今年參加立委補選、去年競選南投縣長期間曾說，成功促成南投基督教醫院擴大院區。

南投基督教醫院2019年10月納入彰化基督教醫院醫療體系，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，2021年初曾拜訪彰基總院長陳穆寬，會中蔡培慧提到為促成「專業醫療到南投」，需增加病床數、先進儀器、專科治療、慢性病治療等，但現有南基院區要再增加儀器或病床數有困難，醫院空間勢必要「擴增」。

蔡培慧當時允諾，行政院中服中心會持續與彰基體系共商，全力整合行政院跨部會協調；蔡培慧今年競選南投立委補選時表示，經與彰基總院多次討論，終於促成在南崗一路與民族路口一塊土地擴建新院區，預計增加400床病床，也會增設多種專科及強化急重症醫療。

除促成南基醫院擴建，蔡培慧就任立委後，也將與台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院等中部醫院討論合作，協助活化偏鄉衛生所、衛生室，並積極與衛福部、各醫院持續爭取偏鄉醫療巡迴及長照站視訊醫療服務，改善偏鄉醫療資源不足。

林明溱擔任南投縣長期間、2022年11月召開記者會表示，彰基體系購買南投市三塊厝段附近土地，南投基督教醫院預計投入新台幣55億多元擴建，提供醫學中心等級的醫療服務；林明溱說，陳穆寬是南投縣信義鄉人，是他的好友，他拜託陳穆寬向彰基董事會爭取興建醫院，縣府全力支持促成，南基醫院擴建案進入程序。

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縣府衛生局表示，醫院用地位於南崗一路與民族路口，面積約0.88公頃，擴建案初步規劃地上11層、地下4層，有醫療大樓及醫護宿舍2棟建物，預計增加急性一般病床150床、加護病房10床、安寧病床10床、嬰兒室8床、負壓隔離病床2床等，並增設婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別。

縣府表示，南基醫院擴建案去年10月28日召開南投縣都市計畫委員會通過審查，原住宅區開發強度變更為醫療專用區，總容積增加約5832坪，後續由彰基依都計委員意見完成修正，依規層轉內政部審查核備，若完成都市計畫變更，將於核定實施後6年完成開發。（編輯：謝雅竹）1120313