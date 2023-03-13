海外攬才子女專班收費惹議 教育部籲揭露資訊

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（中央社記者陳至中台北13日電）全教產今天指出，大園高中「海外攬才子女專班」向學生收取高額費用，卻流入家長會帳號。教育部表示，收費經桃園市教育局同意，但呼籲大園高中充分揭露設班及收費資訊，以化解疑慮。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿，指位於桃園市的大園高中，配合政府延攬外籍人才來台政策設置的「海外攬才子女專班」，每年獲得新台幣上千萬元補助，卻仍向學生加收每學年（2學期）約7.2萬元的費用，並流入家長會帳戶，有遊走法律邊緣的疑慮。

對此，教育部今天晚間以文字回應媒體，解釋中央政府補助大園高中專班，主要是用於授課教師鐘點費、外籍講座鐘點費、教師進修報名費、外籍師資機票補助等，另有部分補助經費由桃園市政府教育局自籌支應。

至於加收費用，教育部轉述桃園市教育局說明，專班每學期收費4萬5000元，包括學費、代收代辦及國際文憑相關費用。全教產質疑的是其中的國際文憑相關費用，每學期為3萬5965元，包含IB（國際文憑）學校年費，以及IB學生註冊、評量、成績取得及寄發等相關費用。

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教育部表示，國際文憑相關費用基於「使用者付費」原則，經桃園市教育局核定，列入收費收取項目，並無重複收費的問題。桃園市教育局並同意大園高中以「專款專項」的方式，將國際文憑相關費用納入家長會帳戶方式辦理；而「學費」及「代收代辦費用」，則納入學校公務預算支應。

教育部表示，已函請桃園市教育局，督導大園高中辦理海外攬才子女專班時，應於各宣導管道充分揭露設班及收費等相關資訊，並透過親師生溝通，化解疑慮。（編輯：張雅淨）1120313