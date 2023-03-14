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科索沃國會友誼小組首訪台南 盼有更多互訪機會

2023/3/14 11:20（3/14 12:06 更新）
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「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派議員訪問團日前首度參訪台南，體驗台南文化風情，這也是除了大台北外，訪問團唯一走訪的城市。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月14日
「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派議員訪問團日前首度參訪台南，體驗台南文化風情，這也是除了大台北外，訪問團唯一走訪的城市。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市政府今天表示，「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派議員訪問團日前首度參訪台南，體驗台南文化風情，也期待科索沃與台灣有更多互訪機會。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「科索沃－台灣國會友誼小組」跨黨派議員訪問團霍蒂（Abdullah HOTI）等一行9人日前參訪台南，這是除了大台北外，訪問團唯一走訪的城市，也是科索沃官方訪問團首度造訪台南。

台南市長黃偉哲會見訪問團進行文化交流後，副市長趙卿惠也陪同參觀台灣國際蘭展，感受台灣蘭花的多樣性與魅力，訪問團更走訪台南古蹟及特色景點，體驗台南文化樣貌。

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黃偉哲指出，科索沃是相對年輕的國家，正積極尋求國際認可和合作機會，台灣拓展國際關係也面臨相似處境，他期盼未來科索沃和台灣、台南的互動及合作持續加深，彼此展望更多交流機會。

市府透過新聞稿引述同時是科索沃前總理霍蒂的話說，這次是他第2次造訪台灣，他期望未來兩國有愈來愈多互訪機會，訪問團對台南文化交流及台灣國際蘭展印象深刻。（編輯：陳仁華）1120314

#台南市
#科索沃
#黃偉哲
黃偉哲
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