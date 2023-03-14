核二2號機除役 廢核平台籲加速完成核廢管理法規

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（中央社記者張雄風台北14日電）核二2號機運轉執照今天到期，全國廢核行動平台發布聲明，呼籲除役過程避免重蹈核一曾發生綁標、砍傷包商的覆徹，並儘速完成核廢料管理完整法規制度、加強當地居民補償措施。

全國廢核行動平台表示，台灣應務實面對即將在2025年迎來非核家園的事實，積極實踐零核無碳的轉型路徑。

聲明指出，依據「核子反應器設施管制法」規定，核能電廠運轉40年，運轉執照到期，就應停止運轉，而「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」則明定核電廠申請延役的期間，是執照到期前的5至15年，台灣所有核電廠均早已超過申請延役的時限，依法應如期除役。

聲明並指出，核二廠運轉過程中，曾發生反應爐錨定螺栓斷裂、爐心側板出現裂紋、燃料匣彎曲、控制棒插入困難等種種問題，2號機更曾發生發電機避雷器爆炸事件，設備老舊；核二廠過去的紀錄無法令民眾安心，運轉到期自然停機是金山、萬里一帶居民的共同期望。

另外，核二廠在建廠時期曾經在核島區曾挖到硫磺湧泉，周圍鄰近大屯火山群，必須面對核二廠和核一廠在自然環境全然不同的事實，須謹慎小心，切實進行執行電廠除役的相關工作。

聲明中提到核一廠除役期間曾經發生黑道綁標、砍傷包商事件。若採購法無法確實因應類似狀況的發生，台電、原能會應與檢警單位合作，確保除役工程是由合法、合格廠商執行，核二廠除役絕不能夠重蹈覆徹。

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聲明再以核一廠為例，核一廠雖然已經進入除役，但是在處理與社區之間的關係並不合格。社區和核電廠共生40年，與在地居民的工作權、居住權益、經濟發展、社會文化都密切相關；核電廠除役是否對社區帶來衝擊，要如何給予完整的補償措施，應和社區民眾有充分的討論溝通。

聲明表示，核電廠除役後，在尚未找到中期集中式貯存設施或核廢料最終處置設施的情況下，仍會遺留下高低階核廢料在原本的場址中，依照現行法規制度，除了低階核廢料有選址條例可供依循外，高階核廢料完全無從得知將要貯存在何處；政府應儘速啟動核廢處置的溝通立法機制，盡快解決核廢處置數十年來的爭議，讓地方居民早日擺脫核電與核廢料的陰影。（編輯：管中維）1120314