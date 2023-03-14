高雄國賓飯店改建 有望成高市第3高樓

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）開業41年、位於愛河畔的高雄國賓大飯店歇業後，將原地打造飯店，以及飯店式服務豪宅，環評資料顯示將興建55層，不含屋突240公尺高樓，可望成為高雄第3高樓。

目前高雄第1高樓、也是全台第2高樓，為苓雅於於1997年完工的「高雄85大樓」，樓高85層、高347.5公尺；其次為位於亞灣區豪宅，前鎮的「高雄THE ONE」高68層、267.6公尺；第3的三民區「長谷世貿聯合國大樓」高50層、221.6公尺。

位於愛河畔的高雄國賓大飯店今年1月底歇業，去年底公告指出，在團隊評估下決定比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店，以及提供飯店式服務豪宅，升級為愛河畔國際級新地標。

臉書（Facebook）社團「高雄好過日」昨天發文表示，2019年11月華王飯店歇業，土地出售給興富發，目前正改建為37層住宅大樓「港灣1號院」，128.6公尺高度將成為鹽埕區第1高樓，1115戶也是鹽埕戶數最多的社區。

「高雄好過日」指出，2023年1月輪國賓歇業，將和大陸集團合作重建，環評資料顯示將興建55層，不含屋突240公尺的高樓，可能採飯店與住宅共構設計，也預料成為高雄第3高樓。

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「高雄好過日」也分享多張港都昔日老照片，拍攝時間約是1982至1984年間，畫面中最醒目的2座地標就是華王與國賓。兩大飯店40年前是愛河兩岸地標，40年後陸續重建，再度從大樓中冒出，也算是歷史上有趣呼應。

華王飯店1968年落成，當時鹽埕區只有這棟大樓達15層，由大統吳家投資，300個房間為高雄最大觀光飯店。1981年，高雄國賓大飯店在愛河畔開幕，樓高21層、有453間客房，是80年代初高雄少數超過20層的大樓。（編輯：孫承武）1120314