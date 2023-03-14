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搶攻疫後旅遊市場 苗栗縣赴新加坡推展觀光

2023/3/14 18:50（3/14 19:01 更新）
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苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡推廣觀光，14日在交通部觀光局駐新加坡辦事處舉辦推介活動，出席者包括台、星業者及駐新加坡代表梁國新等人。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月14日
苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡推廣觀光，14日在交通部觀光局駐新加坡辦事處舉辦推介活動，出席者包括台、星業者及駐新加坡代表梁國新等人。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月14日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）跨境旅遊復甦，苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡舉辦旅遊推廣活動。他表示，苗栗觀光資源豐富，包括鐵道旅遊、泡湯等。星國旅遊業者認為，苗栗觀光資源多元，適合漫遊行程。

鍾東錦率團赴新加坡考察，今天在交通部觀光局駐新加坡辦事處舉辦觀光推介活動，向當地旅遊業者介紹苗栗縣觀光景點。隨團人員包括苗栗觀光產業代表。

鍾東錦在活動致詞表示，苗栗觀光資源豐富且科技、觀光並進；觀光亮點包括舊山線鐵道自行車、泰安溫泉等。

他說，苗栗四季分明，還有多元文化及客家美食，不僅適合一般觀光，也適合long stay。

出席活動的駐新加坡代表梁國新指出，台灣向來是新加坡民眾熱門旅遊地點，2019年由新加坡入境台灣的旅客約46萬人次。

他表示，最近發現新加坡遊客希望到台灣探索新景點，苗栗就是新的選擇，期待台、星業者合作，「把餅做大」。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫向新加坡業者介紹苗栗「慢魅力」，包括步道、溫泉、農村，以及「慢城南庄」等景點，還有近年推出的舊山線鐵道自行車。

深耕台灣旅遊市場的星國業者卓瓊華受訪表示，苗栗旅遊資源多元，包括老街、溫泉及農場等，適合推出3天2夜的漫遊行程；公司會規劃未來推出苗栗的旅遊產品。（編輯：韋樞）1120314

#苗栗縣
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