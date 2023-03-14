防缺藥 製藥公會籲重新檢視健保藥品地板價品項

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）缺藥議題涉及層面廣，製藥工業同業公會今天呼籲，應重新檢視健保藥品「地板價」品項，另編列預算支付高單價的新醫療科技或新藥，健保不要調降一般學名藥價格來補足超過目標值的藥費支出缺口。

近期西藥缺藥頻傳，台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂今天告訴媒體記者，在全球性的原物料可能短缺情況下，業者均努力提高安全準備庫存量，目前一般製劑3到4個月，原物料4至6個月。

然而，蘇東茂說，取得成本不斷提高，卻又受到健保藥品藥價法規的限制，若都要等到缺貨藥才不砍價，未來缺藥品項只會愈來愈多，應重新檢視健保給付價格「地板價」品項等，才能打造較好的供應鏈及產業。

俄烏戰爭開打逾1年，也影響全球原料藥供應。蘇東茂表示，國防部模擬戰備情況，過去要求藥品儲量為1至2個月，去年開始要求半年以上、部分藥品甚至1年，但藥廠產能有限，連帶供給吃緊，幾番溝通後，國防部才不再要求高儲量；捷克日前也向台灣求購抗生素，但尚未討論出定案。

蘇東茂還提到，前陣子缺藥新聞陸續被報導後，各大醫院也搶購藥物，國內藥廠面臨困難，首先是醫院更大量採購數量，若藥廠沒辦法依照需求量供應，就被罰款。

再者，蘇東茂表示，依現行藥品PIC/GMP標準，退貨藥品均須銷燬，造成大量浪費，呼籲衛生福利部和食品藥物管理署介入，宣導各大醫院最多以去年度當月份的1.1倍量穩定採購，才能讓供需得到平衡。

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就長期而言，蘇東茂呼籲，政府應另編列預算，支付高單價的新醫療科技或新藥，不要調降一般學名藥價格來補足藥品費用超出「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）目標值的缺口。

衛生福利部中央健康保險署自民國102年起試辦全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。（編輯：陳清芳）1120314