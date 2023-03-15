林口長庚蟬聯最賺錢醫院 成大附醫、義大首進前5

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）健保署今天公布110年醫院財報，林口長庚醫院年賺新台幣34.79億元、連6年蟬聯最賺錢醫院，但整體收入較去年縮水；成大附醫、義大醫院今年衝上前5名，分居第4、第5名。

根據健保法規定，凡是領取健保費用達一定門檻的醫療院所都須公布財務報告，民國102年至106年門檻為4億元，107年起降至2億元。

衛生福利部中央健康保險署今天上午公布去年醫療院所財報，根據統計，110年領取健保費用2億元以上的院所共225家院，包括19家醫學中心、81家區域醫院、121家地區醫院、3家基層診所及1家醫事檢驗所。

整體財報結果顯示，110年5大最賺錢醫院中，前3名與去年相同，林口長庚醫院賺34.79億元最多、高雄長庚醫院32.63億元居次，中國醫藥大學附設醫院的23.53億元。

國立成功大學醫學院附設醫院、義大醫療財團法人義大醫院今年首次衝進前5名，分別以17.37億元、13.89億元排第4、第5名；台灣大學醫學院附設醫院則從去年的第4名跌落至第8名。

最虧錢醫院方面，土城醫院年虧損4.48億元居冠，其次依序為台大癌醫中心分院虧損2.23億元、麻豆新樓醫院虧損0.85億元、嘉義長庚醫院虧損0.68億元、雲林長庚醫院虧損0.43億元。

這次有1家醫事檢驗所首次上榜，登全醫事檢驗所因委託代檢、年賺0.16億元；至於去年入榜的3家基層診所今年仍在榜上，排名同樣由遠東聯合診所年賺1.16億元居冠，接著依序為書田診所0.31億元，安慎診所0.22億元。

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健保署醫務管理組副組長劉林義分析，110年財報顯示，醫務收支有結餘的家數占率均較109年微幅提升，從86.3%至89.3%，有虧損的家數則是24家，顯示除因健保總額近8000億元支持外，政府也因應於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當年挹注約5%總額的特別預算，支撐醫界共渡難關，確保民眾獲得適切醫療服務。

他舉例，土城醫院109年4月才設立，去年虧損5.63億元，今年虧損縮小至4.48億元，醫務收入較去年增加約17億元，但因醫務成本部分也增加約15億元，醫務收入仍比成本多一點，所以短絀減少。（編輯：李亨山）1120315