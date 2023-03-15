環團批空污費調幅小 環署：已較原費率漲3至4成

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（中央社記者張雄風台北15日電）環團及立委今天質疑，今年2月預告的空污費率調幅不足，管制污染大戶應加嚴。環署回應，規畫的污染大戶已占全國排放約6成，且費率調漲約3至4成；希望下半年新費率能正式上路。

行政院環境保護署於2月預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，修正草案主要包含4個面向，包含新增大戶費率、擴大季節性費率差距、修正廢氣燃燒塔費率計算及調整戴奧辛與重金屬費率等。

地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台南社大環境小組與民進黨立委洪申翰今天舉辦記者會，會中批評與質疑空污費漲幅不足，管制污染大戶應加嚴。

洪申翰認為，空污費費率應追上防制成本，更應考慮比照美國、日本納入健康影響因子；如硫氧化物、氮氧化物前0.5%排放大戶中，國營、泛國營事業就占超過4成，近年雖有透過相關措施改善排放，但確實還有相當程度的改善空間。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕今天接受媒體聯訪時表示，目前統計的排放大戶有51家，包含石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業及焚化爐業者等；而這51家的排放量已占全國的6成。

至於是否放寬排放大戶的標準，蔡孟裕說，以氮氧化物為例，草案訂排放大戶標準為季排放量超過250公噸，之前內部曾經評估若下修至100公噸，家數約增加200家，排放增量約2成；因此目前仍以確實掌握51家為優先。

此外，蔡孟裕補充，這51家絕大多數也都位於台中以南，是空氣品質比起北部較差的地區；他說，以硫氧化物或粒狀物為例，草案中的規畫漲幅約現行的3至4成，未來會按照空氣品質的情況、改善的情形，再做滾動思考。

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蔡孟裕強調，各界的意見都會誠心參考；改善空氣污染，必須搭配經濟經濟工具跟行政管制，而費率是在行政管制中的一部分；以去年空氣品質的監測的情形，全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度為12.5微克/立方公尺，創歷年新低，也大幅的超過我們原先15.5微克/立方公尺的目標。

蔡孟裕提到，草案已於2月預告，後續還有草案研商會等程序，希望最快能在今年下半年上路。（編輯：李亨山）1120315