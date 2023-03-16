更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

馬偕真理學校法人合併案 擬3月底決定董事名單

2023/3/16 11:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北16日電）北部台灣基督長老教會大會3月初通過真理大學財團法人與馬偕學校財團法人董事會合併，初步決議由1個董事會管理3校。真理大學指出，長老教會大會3月底將開會決定董事會名單。

馬偕學校財團法人目前有2校，包括馬偕醫學院、馬偕醫護管理專科學校；真理大學財團法人有1校，也就是真理大學。不過，3校都隸屬於基督教長老教會，墊基者都可回溯自19世紀在淡水地區傳教和從醫的馬偕（George Leslie Mackay）。

根據台灣教會公報於3月7日刊登的訊息，第76屆北部台灣基督長老教會大會3月6日在濟南教會舉行通常年會，經舉手表決過半數通過馬偕與真理2法人的合併案。

真理大學今天表示，北部台灣基督長老教會大會在會中初步決議將由1個董事會管理真理大學、馬偕醫學院與馬偕護校等3校，並已分配21席次董事由哪些單位出任，預定3月底會再開會決定董事會名單。

馬偕醫學院上午指出，會中未討論併校事宜，董事會合併還須待開會討論。（編輯：戴光育）1120316

#真理大學
#馬偕
#馬偕醫學院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族