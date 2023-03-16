馬偕真理學校法人合併案 擬3月底決定董事名單

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（中央社記者高華謙新北16日電）北部台灣基督長老教會大會3月初通過真理大學財團法人與馬偕學校財團法人董事會合併，初步決議由1個董事會管理3校。真理大學指出，長老教會大會3月底將開會決定董事會名單。

馬偕學校財團法人目前有2校，包括馬偕醫學院、馬偕醫護管理專科學校；真理大學財團法人有1校，也就是真理大學。不過，3校都隸屬於基督教長老教會，墊基者都可回溯自19世紀在淡水地區傳教和從醫的馬偕（George Leslie Mackay）。

根據台灣教會公報於3月7日刊登的訊息，第76屆北部台灣基督長老教會大會3月6日在濟南教會舉行通常年會，經舉手表決過半數通過馬偕與真理2法人的合併案。

真理大學今天表示，北部台灣基督長老教會大會在會中初步決議將由1個董事會管理真理大學、馬偕醫學院與馬偕護校等3校，並已分配21席次董事由哪些單位出任，預定3月底會再開會決定董事會名單。

馬偕醫學院上午指出，會中未討論併校事宜，董事會合併還須待開會討論。（編輯：戴光育）1120316