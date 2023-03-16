電價是否調漲 民眾黨團盼勿強制全民埋單

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（中央社記者范正祥台北16日電）經濟部近日將召開電價費率審議會，電價該凍漲或適度合理反映成本，備受關注。台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲，希望政府能夠同理民眾生活艱辛，切莫為了拯救台電財務，強制全民埋單。

民眾黨團召開「新五缺時代、政府給交代」記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委陳琬惠出席，質疑當前民生苦陷「缺蛋、缺藥、缺水、缺電、缺工」之苦，促請政府多管齊下解決五缺問題，以免拖垮台灣的競爭力。

關於電價是否調漲，賴香伶指出，缺電是台灣人民心中一大隱憂，包括台電今年增資新台幣1500億元，以及在立法院審議的疫後特別條例擬補貼500億元，都是全民埋單，堪稱「全民救台電」，但是即使不斷挹注資源，仍看不到台電改革。

賴香伶表示，核二廠2號機日前除役，經濟部聲稱做好調度，然而氣溫逐漸回升，連帶用電量逐步上升，新機組根本還沒運轉、春雨遲到恐影響水力發電，政府必須拿出具體作為。

她說，今年初已經三讀通過修正氣候變遷因應法，確立2050年淨零碳排的目標，但是政府至今卻還未與社會展開對談，民間、企業也無法預先因應。

賴香伶說，電價是否調漲讓民眾惶惶不安，電價費率審議會必須精算台電成本、漲價對物價與企業影響通盤納入考量，切莫為了拯救台電財務，強制全民埋單。

民眾黨團記者會今天呼籲，明確訂出能源目標和政策，解決缺電疑慮。（編輯：趙蔚蘭）1120316