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中西醫合璧照護 有效降低腦中風復發與死亡率

2023/3/16 18:08
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台灣將邁入超高齡社會，腦中風患者逐年增加。衛福部中醫藥司今天發表計畫成果指出，腦中風患者接受西醫治療後，若後續進行中醫針炙等治療，復發率、死亡率等都有下降趨勢。

依據衛生福利部110年死因統計，腦血管疾病是國人第4號殺手，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，衛福部中醫藥司今天舉行記者會，分享中西醫合璧照護腦中風成效。

中醫藥司司長黃怡超致詞表示，國內即將邁入超高齡社會，中風等慢性病風險也將逐年提升，若能降低中風後的失能情況，就能大幅減少長照與家庭的負擔，研究顯示，中風患者同時接受中西醫照護，有效降低復發率、死亡率。

衛福部健保署於103年起推動「急性後期整合照護計畫」（PAC），中醫也在其中發揮重要角色，並於111年委託花蓮慈濟醫院及高雄長庚紀念醫院辦理「中西醫整合急性後期照護計畫」。

花蓮慈濟醫院副院長何宗融簡報指出，收案對象為急性腦血管疾病（出血性或梗塞性腦中風類型），醫療狀況穩定且限急性發作後一個月內者，收案期限為照顧3到6週為原則，具基本認知、學習能力與參與意願。

何宗融表示，截至去年12月15日，共收案26人，所有受試者均接受西醫常規治療，同時合併復健訓練，另外每週接受3次針灸治療與中藥治療；除1名個案死亡外，其餘患者的各項中風失能指標，如日常生活活動、吞嚥能力都有明顯改善。

此外，何宗融表示，普遍西醫認為腦中風後放血會導致延誤送醫時間，但經過統計發現，送醫前放過血的病人，預後情況都比較好，目前更詳細的研究花慈正進行中。

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高雄長庚紀念醫院中醫部醫師劉俊廷說明，在中醫介入後，整體功能狀態（MRS）、基本日常生活功能（Barthel index）與疼痛有顯著改善，另外包括在工具性量表、感覺功能評估與運動評估也都有進步，結果顯示增加中醫治療有助於病人功能回復。

劉俊廷表示，為使病人積極接受急性後期的醫療照護，長庚並打造腦中風中西醫整合照護指引，涵蓋急性期、急性後期及居家長照服務，提升疾病照護品質。（編輯：陳政偉）1120316

#何宗融
#劉俊廷
#衛福部中醫藥司
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