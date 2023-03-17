民眾黨團盼速規劃三代健保 導入智慧醫療促產業升級

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（中央社記者郭建伸台北17日電）健保部分負擔新制最快於4月上路，台灣民眾黨團今天指出，健保永續經營不能只靠漲價或撥補，政府應盡速規劃三代健保，導入大數據管理及數位科技，同時兼顧個資保護，才能減少醫療浪費並升級台灣醫療。

民眾黨團幹事長張其祿、立委吳欣盈今天舉行「三代健保要起跑，資料治理不可少」記者會，並邀請台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋、台北醫學大學衛生福利政策研究中心副主任李崇僖出席。

吳欣盈指出，自2017年起，健保連續5年入不敷出，除了今年政府以疫後特別預算撥補健保，衛福部也預計在4月調漲健保部分負擔；但衛福部不能只仰賴撥補和漲價，更需要升級醫療效率。

吳欣盈指出，台灣醫療及資料治理法令不明確，導致醫院不願嘗試新科技，同時頻繁發生個資外洩事件更增添大眾疑慮，導致醫療科技在台灣發展困難。

吳欣盈表示，健保是台灣最重要的醫療市場，引領著台灣醫療的發展方向，應參考2022年行政院生技產業策略諮議委員會議提出的「健保沙盒」，以健保支付鼓勵醫院試用新科技，引領智慧醫療，促進醫療升級、產業發展與人民健康。

張其祿表示，政府若僅靠撥補、漲價，無法根本解決健保問題，如今大數據分析、區塊鏈與人工智能與生活息息相關，政府應導入大數據分析並運用區塊鏈技術，應用大數據技術分析民眾健康和就醫情況，精確修正健保制度，實現真正的全民精準醫療。

另一方面，張其祿也說，現行全民健康保險法欠缺民眾醫療個資的具體規範與監督機制，民眾黨團已提出個人資料保護委員會組織法草案，盼建立二級獨立機關，保障民眾個資安全。

曾任健保署長的李伯璋表示，台灣健保是總額制度，由於資源有限，新藥、新醫療科技等項目無法全數納入給付，但「撥補」健保仍治標不治本，應進一步思考如何開源節流，並落實分級醫療制度，才能有效避免醫療浪費。（編輯：趙蔚蘭）1120317