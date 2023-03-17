鼓勵企業推工作與生活平衡 勞動部編1400萬補助

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（中央社記者曾以寧台北17日電）勞動部今天表示，為鼓勵企業舉辦紓解壓力課程、親子活動等工作生活平衡措施，營造友善職場，今年推動工作與生活平衡補助計畫共編列1400萬元預算，即起受理申請至6月底止。

勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨今天在例行業務說明會上表示，「推動工作與生活平衡補助計畫」自民國103年辦理以來，已補助2746家次企業辦理4372項友善員工措施，今年編列新台幣1400萬元預算，支持勞工安心穩定工作，促進家庭關係和諧。

謝倩蒨指出，計劃補助項目包含員工關懷與協助課程、員工舒壓課程、友善家庭措施、兒童或長者臨時照顧空間、「工作生活平衡」資源手冊或宣導品；及支持身心障礙、遭受家庭暴力、工作適應困難或妊娠員工之協助措施，和中高齡員工退休準備及調適協助措施等。

謝倩蒨說，各項目中以員工關懷與協助課程、員工舒壓課程和友善家庭措施申請率較高；中高齡員工退休準備及調適協助措施，則隨中高齡者及高齡者就業促進法上路開始推動，企業可透過講習課程、專業諮詢等活動，助45歲以上員工及早進行退休準備，且每單位每年補助金額為各項目中最高，可達50萬元。

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此外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，近年更鼓勵企業以線上視訊辦理課程，或以小規模方式辦理親子旅遊、家庭日等友善家庭措施，以兼顧防疫與員工身心健康；近期國內防疫規範鬆綁，但今年仍會維持補助相關線上活動。

勞動部表示，規劃將在5月至8月間辦理5場工作生活平衡實務線上講座，主題包含「新型態工作模式的挑戰與機會」、「退而不休，銀髮力是你我職場神隊友」、「不怕安靜離職，打造具歸屬感職場團隊」等，並將邀請去年獲工作生活平衡獎的企業，在會中分享如何於變動時代，打造守護員工幸福的職場。（編輯：陳政偉）1120317