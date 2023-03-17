更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全家路易莎植物纖維餐具驗出甲醛 商品下架接受退款
首頁 / 生活

成大和德國達姆工大 簽署國際聯合實驗室合作意向

2023/3/17 18:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）成功大學和德國達姆施塔特工業大學兩校材料系研究團隊，今天簽署「國際聯合實驗室」合作意向，將發展應用在高效能運算AI晶片新穎材料，共同開啟人工智慧積體電路新篇章。

成功大學發布新聞稿指出，成大材料系教授陳貞夙研究團隊和德國達姆施塔特工業大學材料系教授藍伯特·艾福（Lambert Alff）研究團隊，今天在成大勝利校區簽署「國際聯合實驗室（IJRLs）」合作意向，未來將致力結合兩校電子材料及仿神經型態運算研究量能。

成大表示，成大是德國達姆施塔特工業大學（Technical University of Darmstadt,TUDa）在台灣合作最久的學校。達姆工大副校長湯瑪斯．瓦爾特（Thomas Walther）率團拜會成大副校長莊偉哲，希望強化雙方逾30年合作基礎，拓展人工智慧、老年學等前瞻研究，並透過駐地辦公室共同參與歐盟Erasmus+等國際交流計畫。

成大與達姆工大1987年簽約，2019年更在成大設立「達姆工大亞洲辦公室」，是台灣首次有德國大學設立辦公室據點，雙方合作密切，居中聯繫及促進兩校教學、研究等合作發展，領域涵蓋物理、太空、機械、材料、土木、建築、水利、電機等。

達姆工大副校長湯瑪斯表示，小時候曾到台灣旅遊，印象深刻，此次是達姆工大第1個簽署的國際聯合實驗室，他期待也很看好未來發展。

創校於1877年的達姆施塔特工業大學，位於有「科技城」稱號的黑森邦達姆施塔特；在工程學、自然科學、建築學領域享有學術盛譽，是各邦聯州自德意志聯邦共和國誕生以來第1個自主辦學的公立大學。（編輯：龍柏安）1120317

#成大材料系
#達姆工大
#TUDa
湯瑪斯
限制開球距離惹議 球員批對高爾夫運動不利麥卡錫布局7年終任美國會議長 對中強硬多次挺台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族