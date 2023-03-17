成大和德國達姆工大 簽署國際聯合實驗室合作意向

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（中央社記者張榮祥台南17日電）成功大學和德國達姆施塔特工業大學兩校材料系研究團隊，今天簽署「國際聯合實驗室」合作意向，將發展應用在高效能運算AI晶片新穎材料，共同開啟人工智慧積體電路新篇章。

成功大學發布新聞稿指出，成大材料系教授陳貞夙研究團隊和德國達姆施塔特工業大學材料系教授藍伯特·艾福（Lambert Alff）研究團隊，今天在成大勝利校區簽署「國際聯合實驗室（IJRLs）」合作意向，未來將致力結合兩校電子材料及仿神經型態運算研究量能。

成大表示，成大是德國達姆施塔特工業大學（Technical University of Darmstadt,TUDa）在台灣合作最久的學校。達姆工大副校長湯瑪斯．瓦爾特（Thomas Walther）率團拜會成大副校長莊偉哲，希望強化雙方逾30年合作基礎，拓展人工智慧、老年學等前瞻研究，並透過駐地辦公室共同參與歐盟Erasmus+等國際交流計畫。

成大與達姆工大1987年簽約，2019年更在成大設立「達姆工大亞洲辦公室」，是台灣首次有德國大學設立辦公室據點，雙方合作密切，居中聯繫及促進兩校教學、研究等合作發展，領域涵蓋物理、太空、機械、材料、土木、建築、水利、電機等。

達姆工大副校長湯瑪斯表示，小時候曾到台灣旅遊，印象深刻，此次是達姆工大第1個簽署的國際聯合實驗室，他期待也很看好未來發展。

創校於1877年的達姆施塔特工業大學，位於有「科技城」稱號的黑森邦達姆施塔特；在工程學、自然科學、建築學領域享有學術盛譽，是各邦聯州自德意志聯邦共和國誕生以來第1個自主辦學的公立大學。（編輯：龍柏安）1120317