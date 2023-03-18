勞動部補助企業設兒童臨時照顧空間 助就近照顧

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（中央社記者曾以寧台北18日電）為助在職父母遇到學校停課、運動會補假等情況要臨時把孩子帶到公司時，能有安全合適的場所，勞動部補助企業設置兒童臨時照顧空間，每單位每年最高可獲新台幣20萬元補助。

勞動部勞動福祉退休司官員告訴中央社記者，先前觀察，在學校放寒暑假時，或因腸病毒臨時停課但孩子本身沒有症狀，及運動會隔天補假等突發情況下，有些爸爸媽媽會把小朋友接到公司就近照顧，但是因為沒有專屬空間，孩子只能跟大人一起坐在辦公空間，因此補助企業設置「兒童臨時照顧空間」。

勞動福祉退休司指出，企業可透過「推動工作與生活平衡補助計劃」申設兒童臨時照顧空間，每單位每年最高可獲新台幣20萬元補助，經費可用於空間裝修、設置適合孩童身高的桌椅，或可購買圖書、玩具，及聘請照顧人員。

不過，為顧及安全性，兒童臨時照顧空間應設於鄰近工作區域、在成人視線可及處，最好能有成人在現場陪同，或設置監視器，以避免孩童獨自在內發生意外。

勞動福祉退休司表示，目前每年申請案件數約維持在10件左右，多數為製造業公司，也有資通訊等不同產業。觀察實際使用狀況，家長會帶到公司的多是3到6年級大齡兒童，多數企業是每週會有1、2天有孩子來寫作業、看書，但也曾有企業另聘專業人員，連續2週多在暑假舉辦類似夏令營的活動。

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勞動部指出，企業申請時須提出實施期間、使用員工眷屬人數及年齡層、申請設備設施購置明細說明、空間使用管理規則，及單位目前辦理兒童臨時照顧空間情形。但若在審查時發現公司員工兒童照顧需求穩定，勞動部會另行協助公司申設幼兒園等常設性服務機構。

勞動部表示，除了針對兒童，也有補助企業設置長者臨時照顧空間，但可能因為需求較低，及長輩照顧型態與孩童不同，針對長輩設立的案例較少，但若企業有興趣或需要，都可與勞動部聯繫。（編輯：李亨山）1120318