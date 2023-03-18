捷運環狀線蘆洲三重區段標 雙北首長開工動土

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）台北捷運環狀線北環蘆洲三重區段標，今天在五華國小開工，未來可轉乘蘆洲線及五泰輕軌，前往新北板橋及北市內湖將縮短20分鐘車程，提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率。

捷運環狀線CF680B區段標，位於新北市三重區與蘆洲區，今天由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同帶領工程單位、地方首長與民意代表，一起祈福開工動土工程順利。

台北市政府捷運工程局一工處表示，環狀線第二階段南環、北環共分8個土建區段標；今天開工的區段標是繼CF680C北機廠標案後，第2個開工的工程。全長3.23公里，去年12月由皇昌營造以新台幣173億餘元得標。

新北市府捷運工程局說，北環線有6個區段標，新北境內3個區段標，除目前施工中CF680C蘆洲北機廠段，及今天開工CF680B蘆洲三重段外，還有CF680A（五股蘆洲段）區段標，歷經5次流標後，正檢討預算。

蔣萬安致詞時表示，緊接著南環段CF670A標木柵動物園至政大，也已決標即將在6月開工；其他的5個區段標希望能突破困境儘早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日建構台北捷運環型路網。

侯友宜致詞與聯訪表示，這是雙北共同合作的重要成果，捷運環狀線北環段三重、蘆洲這一帶，經多次招標，總算今天順利開工動土，總預算從新台幣102億提升到173億。面對艱鉅的興建工程，會以最快的速度完工。

侯友宜說，未來北環段在新北市還有五股至蘆洲區段，也是歷經多次尚未順利招標，在缺工、缺料與物價波動下，盼望雙北攜手檢討修正財務計畫，能快速動工。讓新北市民到北市內湖，以及前往板橋區都節省20分鐘。

新北市府捷運局表示，本次開工北環線CF680B區段標，橫跨蘆洲及三重地區，自蘆洲區中山一路下方，以地下潛盾隧道方式興建，沿集賢路至重陽橋頭，全長約3.2公里，共3座地下車站；路線可與蘆洲線徐匯中學站及規劃中的五泰板輕軌F01站銜接轉乘，提升搭乘捷運之便利性。（編輯：張銘坤）1120318